R o m a , 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ ' L ’ i n t e g r i t à t e r r i t o r i a l e e i c o n f i n i d i D a n i m a r c a e G r o e n l a n d i a s o n o p r i n c i p i i n v i o l a b i l i ' . M a c r o n , M e r z , M e l o n i , S á n c h e z , S t a r m e r e T u s k p r e n d o n o f i n a l m e n t e p o s i z i o n e , a f i a n c o d e l l a p r e m i e r d a n e s e F r e d e r i k s e n , c o n t r o l e m i n a c c e d i T r u m p . L ’ U n i o n e E u r o p e a b a l b e t t a , v i t t i m a d e l l e s u e d i v i s i o n i , m a l ’ E u r o p a c ’ è " . L o s c r i v e s u i s o c i a l l ' e u r o d e p u t a t o P d , G i o r g i o G o r i , s u i s o c i a l .