R o m a , 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L a d e s t r a g l o b a l e t r a s c i n a i l m o n d o v e r s o u n a n u o v a s t a g i o n e d i c o n f l i t t i i n n o m e d e l p e t r o l i o . È u n a g u e r r a p e r m a n e n t e p e r i l c o n t r o l l o d e l l e r i s o r s e f o s s i l i c h e o g g i m i n a c c i a l a G r o e n l a n d i a c o m e i e r i i l V e n e z u e l a . C a m b i a n o i l u o g h i , m a n o n l a l o g i c a : p e t r o l i o e g a s s o n o a l l ’ o r i g i n e d i q u e s t a e s c a l a t i o n g e o p o l i t i c a " . L o d i c h i a r a A n g e l o B o n e l l i , c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e e d e p u t a t o d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a . " D o p o i l V e n e z u e l a , D o n a l d T r u m p p u n t a l a G r o e n l a n d i a . N o n è u n a q u e s t i o n e d i s i c u r e z z a , m a d i i n t e r e s s i e c o n o m i c i e d i p r o f i t t i p e r l e g r a n d i c o m p a g n i e f o s s i l i . S o t t o l a c a l o t t a d i g h i a c c i o d e l l a G r o e n l a n d i a s i c o n c e n t r a n o c i r c a i l 1 3 p e r c e n t o d e l l e r i s e r v e m o n d i a l i d i p e t r o l i o e i l 3 0 p e r c e n t o d i q u e l l e d i g a s , o l t r e a t e r r e r a r e e m i n e r a l i s t r a t e g i c i . L o s c i o g l i m e n t o a c c e l e r a t o d e i g h i a c c i a r t i c i , c a u s a t o d a l l a c r i s i c l i m a t i c a , v i e n e t r a s f o r m a t o i n u n ’ e n o r m e o c c a s i o n e d i p r o f i t t o . È u n p a r a d o s s o c r i m i n a l e : i l m o d e l l o e n e r g e t i c o c h e d i s t r u g g e i l c l i m a d i v e n t a i l p r e t e s t o p e r n u o v e p e r f o r a z i o n i , n u o v e a g g r e s s i o n i e n u o v e t e n s i o n i i n t e r n a z i o n a l i " . " L a G r o e n l a n d i a è u n o d e g l i e c o s i s t e m i p i ù f r a g i l i d e l p i a n e t a e o g g i è s o t t o a t t a c c o p e r c h é i l p e t r o l i o c o n t i n u a a d e t t a r e l ’ a g e n d a g e o p o l i t i c a . S e n z a l ’ u s c i t a d a l f o s s i l e n o n c i s a r à n é p a c e n é s i c u r e z z a . Q u e s t a è l a v e r i t à c h e T r u m p e l e o i l c o m p a n y v o g l i o n o n a s c o n d e r e . M i n a c c i a r e l a G r o e n l a n d i a s i g n i f i c a a p r i r e u n a n u o v a s t a g i o n e d i n e o c o l o n i a l i s m o e n e r g e t i c o e t r a s c i n a r e i l m o n d o v e r s o a l t r e g u e r r e p e r i l p e t r o l i o " .