R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ L a G r o e n l a n d i a è E u r o p a . Q u e s t a m a t t i n a h o i n c o n t r a t o l a c o l l e g a d a n e s e C h r i s t e l S c h a l d e m o s e , V i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o . U n c o n f r o n t o i m p o r t a n t e s u l l e p r o s p e t t i v e d e l l e f o r z e r i f o r m i s t e e u r o p e e , e u n b i l a n c i o s u l l a p r e s i d e n z a d a n e s e a p p e n a c o n c l u s a , c h e h a p o r t a t o r i s u l t a t i c o n c r e t i c o m e i l n u o v o R e g o l a m e n t o c o n t r o l e p r a t i c h e c o m m e r c i a l i s l e a l i n e l l a f i l i e r a a g r o a l i m e n t a r e , d i c u i s o n o s t a t o r e l a t o r e . E s u l l e m i n a c c e d i T r u m p d i a n n e t t e r e l a G r o e n l a n d i a . L a r i s p o s t a d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a d e v e e s s e r e u n a s o l a : l a s o v r a n i t à e l ’ i n t e g r i t à t e r r i t o r i a l e n o n s o n o i n v e n d i t a " . C o s ì S t e f a n o B o n a c c i n i d e l P d . " I p o p o l i n o n s i c o m p r a n o e i c o n f i n i n o n s i n e g o z i a n o a c o l p i d i p o t e r e : p e r q u e s t o l a c o m p a t t e z z a d e l l ’ U n i o n e E u r o p e a è n e c e s s a r i a p e r f e r m a r e d e r i v e a u t o r i t a r i e . C h r i s t e l S c h a l d e m o s e s i c o l l e g h e r à e i n t e r v e r r à i n d i r e t t a , s a b a t o p r o s s i m o , a l ’ i n i z i a t i v a d i E n e r g i a P o p o l a r e c h e o r g a n i z z i a m o a N a p o l i , p r e s e n t e a n c h e l a s e g r e t a r i a E l l y S c h l e i n , p e r i n d i c a r e a l c u n e i d e e c h e p o s s a n o s e r v i r e a l P a r t i t o D e m o c r a t i c o p e r b a t t e r e l e d e s t r e n e l 2 0 2 7 . M a o v v i a m e n t e t e r r e m o v i v o l o s g u a r d o a n c h e s u l l ’ a t t u a l i t à i n t e r n a z i o n a l e ” .