Roma, 6 gen. (Adnkronos) - *La dichiarazione congiunta sulla Groenlandia di alcuni leader europei, tra cui la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, riconduce il tema della sicurezza nellarea artica nella serietà di un confronto che va condotto necessariamente allinterno della Nato, Stati Uniti compresi. Si tratta senzaltro di una nuova dinamica geopolitica che lOccidente ha il dovere di affrontare unitariamente". Lo dice in una nota Deborah Bergamini, responsabile del Dipartimento Esteri e vice segretaria nazionale di Forza Italia. "Sfaldature dellintegrità territoriale porterebbero a delle conseguenze inimmaginabili, certamente dannose per un blocco democratico che mai come in questo momento deve rimanere coeso sulla base dei valori che da oltre ottantanni lo accomunano.