R o m a , 2 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - G r e e n D e a l o G r e e n C r a s h ? U n b i l a n c i o s u l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a , s u l l a r i d u z i o n e d e l l ’ u s o d e i c o m b u s t i b i l i f o s s i l i , s u l r i c o r s o a l l e e n e r g i e r i n n o v a b i l i e s u l l a p r o m o z i o n e d i m o d e l l i i n d u s t r i a l i s o s t e n i b i l i è s c a t u r i t o d a l c o n f r o n t o d i q u e s t a m a t t i n a , a l l ’ A n n u a l E u r o p e a n R e p o r t ' G r e e n D e a l o G r e e n C r a s h ' , e v e n t o o r g a n i z z a t o d a I s t u d B u s i n e s s S c h o o l , i n s i e m e e C o t t i n o S o c i a l I m p a c t C a m p u s d i T o r i n o ( A d n K r o n o s t r a i m e d i a p a r t n e r ) . I l G r e e n D e a l e u r o p e o d o v r e b b e c o s t i t u i r e u n f i n e i n v e c e s i s t a t r a s f o r m a n d o i n u n m e z z o . " N o n è i l p e r c o r s o c h e p u ò a s s i c u r a r c i u n f u t u r o s o s t e n i b i l e - e s o r d i s c e D a n i l o B o n a t o , d i r e t t o r e S v i l u p p o S t r a t e g i c o e R e l a z i o n i I s t i t u z i o n a l i d i E r i o n C o m p l i a n c e O r g a n i z a t i o n - m a u n f r e n o a l l a c r e s c i t a m a s c h e r a t o d a r i v o l u z i o n e v e r d e . S e q u e s t a è l a p r o s p e t t i v a d e l l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a , s i r i s c h i a d i r e g a l a r e i l d o m i n i o i n d u s t r i a l e a l l a C i n a , p a g a n d o u n p r e z z o a l t i s s i m o i n c o m p e t i t i v i t à e a u t o n o m i a . I n q u e s t o s c e n a r i o i n c e r t o , l e f a m i g l i e e l e i m p r e s e s o n o s o f f o c a t e d a l c a r o e n e r g i a : a u m e n t i i n s o s t e n i b i l i c h e c h i e d o n o r i s p o s t e i m m e d i a t e e c o n c r e t e " . I l G r e e n D e a l s t a d e t e r m i n a n d o s i c u r a m e n t e u n i m p a t t o e c o n o m i c o " d o v u t o p r i n c i p a l m e n t e a l l ’ u s o d i m a t e r i e p r i m e a b a s s e e m i s s i o n i - c o m m e n t a A l e s s a n d r o B o t t a r e l l i , S u s t a i n a b i l i t y L e a d e r , A b b E l e c t r i f i c a t i o n S m a r t P o w e r D i v i s i o n - e a l l a d e c a r b o n i z z a z i o n e d e i s i t i p r o d u t t i v i , n o n c h é a l l ’ a t t i v i t à d i r e n d i c o n t a z i o n e a m b i e n t a l e . C i ò s i t r a d u c e n e l l ’ a u m e n t o d e i c o s t i m a a n c h e d e l l a c o m p e t i t i v i t à , v i s t o c h e l a s o s t e n i b i l i t à s t a d i v e n t a n o u n e l e m e n t o d i s c r i m i n a n t e a n c h e i n c a m p o i n d u s t r i a l e , p u r t r o p p o n o n a n c o r a m o n e t i z z a b i l e " . " I l m a n a g e m e n t - s p i e g a M a r e l l a C a r a m a z z a , d i r e t t o r e g e n e r a l e I s t u d B u s i n e s s S c h o o l e B o a r d M e m b e r C o t t i n o S o c i a l I m p a c t C a m p u s - è p e r n o i u n a d i s c i p l i n a a f o r t e o r i e n t a m e n t o s o c i a l e , c h e p u ò g i o c a r e u n r u o l o d e c i s i v o a g e n e r a r e i m p a t t o p o s i t i v o a p a r t i r e d a l l a d e f i n i z i o n e d i n u o v i m o d e l l i d i b u s i n e s s , d a l l a v a l u t a z i o n e d e g l i i n v e s t i m e n t i , d a l l a d e f i n i z i o n e d i n u o v e m e t r i c h e e c o m p o r t a m e n t i a t t e s i " . A t t e n z i o n e a n c h e a l t e m a d e l l ' e c o n o m i a c i r c o l a r e e d e l r i c i c l o d e i r i f i u t i p l a s t i c i . " S e r v e c o m i n c i a r e c o n a l t r e f o r m e d i r i c i c l o - s p i e g a R o b e r t o S a n c i n e l l i , p r e s i d e n t e d i M o n t e l l o S p a - c h e p o s s o n o e s s e r e n o n s o l o d i r i c i c l o ' p l a s t i c a i n p l a s t i c a ' m a p o s s o n o e s s e r e ' p l a s t i c a i n c a r b u r a n t i ' , ' p l a s t i c a i n c o m b u s t i b i l i s o l i d i o g a s s o s i ' d a u t i l i z z a r e i n s o s t i t u z i o n e d i c o m b u s t i b i l i f o s s i l i p r i m a r i , r i c i c l o i n e n e r g i a p e r a u t o c o n s u m o d e l l a p l a s t i c a n o n p i ù r i c i c l a b i l e i n m a t e r i a " . Q u a l i s o n o l e s o l u z i o n i a l c a r o e n e r g i a d ’ i m p r e s e e f a m i g l i e ? S e c o n d o V a l e n t i n o P i a n a , D i r e t t o r e E c o n o m i c s W e b I n s t i t u t e e S e n i o r C l i m a t e S t r a t e g i s t d e l l ’ E u r o p e a n N e t w o r k o f L i v i n g L a b s , p r o f e s s o r e a s s o c i a t o a l l a Y o n s e i U n i v e r s i t y e m e m b r o d e l l a t a s k f o r c e s u l l a m o b i l i t à d e l l e N a z i o n i U n i t e , " a l c o n s u m a t o r e c h e v u o l e r i s p a r m i a r e , l ’ e c o n o m i a v e r d e o f f r e a u t o c h e c o s t a n o m e n o d i q u a n t o s p e n d e o g g i , p a n n e l l i r i m o v i b i l i ( a d a t t i q u i n d i a c h i è i n a f f i t t o e i n a p p a r t a m e n t o ) c h e h a n n o t e m p i d i r i t o r n o d i u n s o l o a n n o , s i s t e m i d i i s o l a m e n t o e r i s c a l d a m e n t o c h e c o s t a n o m e n o q u a n d o s a r e m o i n p e n s i o n e . I l l a v o r a t o r e c h e v u o l e a v e r e u n l a v o r o s t a b i l e e s i c u r o s a r e b b e f o l l e a p r e f e r i r e d i l a v o r a r e i n u n s e t t o r e a t e c n o l o g i a o b s o l e t a , p r o t e t t o t e m p o r a n e a m e n t e d a d a z i c h e n o n p o s s o n o d u r a r e " . P e r P a o l o P e r o n i d i R ö d l & P a r t n e r , " l e i m p r e s e e i c i t t a d i n i s e n t o n o c o m e s t r i n g e n t e l a n e c e s s i t à d i r i d u r r e i c o s t i d e l l ’ e n e r g i a e l e t t r i c a e p e r s e g u i r e i l m a s s i m o l i v e l l o d i a u t o n o m i a e i n d i p e n d e n z a e n e r g e t i c a . L e s o l u z i o n i o g g i p i ù v i c i n e , c o n c r e t e , r e a l i s t i c h e s o n o l e r i n n o v a b i l i , l a c u i d i f f u s i o n e t r o v e r à n u o v a f o r z a p r o p u l s i v a n e i s i s t e m i d i a c c u m u l o ( i B e s s ) , n e l l e c o m u n i t à e n e r g e t i c h e r i n n o v a b i l i e n e i P p a t r a i m p r e s e e p r o d u t t o r i d i e n e r g i a v e r d e , a b e n e f i c i o d e l l a s o s t e n i b i l i t à e d e l l a t a n t o a m b i t a c o m p e t i t i v i t à " . N e l l ’ e n e r g i a l ’ I t a l i a h a v i s t o n e g l i u l t i m i a n n i u n o s v i l u p p o s i g n i f i c a t i v o d e l l e f o n t i r i n n o v a b i l i , c o n i n v e s t i m e n t i c r e s c e n t i i n f o t o v o l t a i c o , e o l i c o e a c c u m u l i . E ’ l ’ a n a l i s i d e l p r o f e s s o r A l e s s a n d r o M a r a n g o n i , A l t h e s y s S t r a t e g i c C o n s u l t a n t s , d i r e t t o r e s c i e n t i f i c o d e l l ’ I r e x i l p r i n c i p a l e t h i n k t h a n k i n I t a l i a s u l l e e n e r g i e r i n n o v a b i l i e l ’ e f f i c i e n z a e n e r g e t i c a . " N e l 2 0 2 4 l ’ I r e x A n n u a l R e p o r t d i A l t h e s y s h a m a p p a t o 1 2 1 m i l i a r d i d i e u r o e 8 6 , 6 G W d i p r o g e t t i n e l l e r i n n o v a b i l i , c o n u n a c r e s c i t a d e l 6 0 % s u l l ’ a n n o p r e c e d e n t e - a g g i u n g e - S o l o u n a p a r t e p e r ò s a r à r e a l i z z a t a , c o n l e p r o c e d u r e a u t o r i z z a t i v e e i f e n o m e n i N i m b y c h e a n c o r a f r e n a n o i p r o g e t t i d i g r a n d i d i m e n s i o n i . S t o r i c a m e n t e l ’ a u t o r i z z a t o è i n m e d i a c i r c a i l 2 5 % d e l l e r i c h i e s t e . N e l l ’ e o l i c o o f f - s h o r e , a d e s e m p i o , l ’ I t a l i a è a n c o r a a l p a l o . L a c o n s e g u e n z a è c h e m o l t o a n c o r a d i p e n d e d a l g a s e i c o s t i i n b o l l e t t a n o n s c e n d o n o " . " L a p e n e t r a z i o n e d e l l e r i n n o v a b i l i n o n e m i s s i v e - s p i e g a R i c c a r d o B a n i , p r e s i d e n t e d i T e o n - n e l s e t t o r e t e r m i c o c h e p e s a p e r i l 5 5 % d e i c o n s u m i f i n a l i i n e n e r g i a , i n I t a l i a è s o l o d e l 5 % . L ’ e v o l u z i o n e t e c n o l o g i c a d e l l e p o m p e d i c a l o r e ( c h e v e d e u n ’ i m p o r t a n t e f i l i e r a p r o d u t t i v a i n I t a l i a ) o g g i n e p e r m e t t e l ’ i m p i e g o e f f i c i e n t e e d i f f u s o a n c h e n e l l ’ e d i f i c a t o e s i s t e n t e d o t a t o d i t r a d i z i o n a l i r a d i a t o r i s e n z a d o v e r s o s t e n e r e c o s t i i n v a s i v i a l l ’ i n t e r n o d e l l e u n i t à a b i t a t i v e m a s o s t i t u e n d o l a v e c c h i a c a l d a i a e i n m o l t i p r o c e s s i i n d u s t r i a l i ( a l i m e n t a r e , c a r t a r i o , t e s s i l e , f a r m a c e u t i c o , s a n i t a r i o ) c o n r i s p a r m i d i s p e s a c o m p r e s i t r a i l 4 0 e i l 7 0 % " . I l G r e e n D e a l f u n z i o n a q u a n d o è s e m p l i c e d a u s a r e . L o p e n s a M a s s i m i l i a n o B r a g h i n , p r e s i d e n t e e C o - F o u n d e r d i I n f i n i t y h u b S p a B e n e f i t . " Q u a n d o v i n c o n o v e r a m e n t e t u t t i e q u a n d o l a c o n o s c e n z a d i v e n t a i n f o r m a z i o n e e c o s c i e n z a c o m u n e e d i f f u s a - d i c e - L a t e c n o l o g i a c ’ è , m a m a n c a a n c o r a l a c o n s a p e v o l e z z a e l o s c a m b i o d i i n f o r m a z i o n e i n t i m a t r a c h i l a p r o d u c e , l a p r o g e t t a , c h i l a f i n a n z i a e c h i l a u t i l i z z a . I l c a p i t a l e e l a f i n a n z a s e g u o n o e s i m o l t i p l i c a n o c o n l a f i d u c i a , e l ’ e s p e r i e n z a c o m u n e e l a f i d u c i a s o n o a c c e l e r a t o r i f a n t a s t i c i e c o s ì n a s c o n o a n c h e l a g o v e r n a n c e a p e r t a e i m o d e l l i r e p l i c a b i l i . L a t w i n t r a n s i t i o n a c c e l e r a s o l o s e d i v e n t a w i n w i n e p e r c i ò d e s i d e r a b i l e , n o n o b b l i g a t a " . Q u e s t o r a g i o n a m e n t o i n t r o d u c e i l t e m a d e l l ’ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e ( A i ) c h e p u ò c o n t r i b u i r e a l l a t r a n s i z i o n e v e r d e i n m o l t i m o d i . A n d r e a F a r i n e t , d o c e n t e d i E c o n o m i a e G e s t i o n e d e l l e i m p r e s e d e l l a L i u c - U n i v e r s i t à C a t t a n e o e p r e s i d e n t e d i S o c i a l i n g I n s t i t u t e s p i e g a : " L ’ I a p u ò i n t e r v e n i r e n e l l a g e s t i o n e d e l l e r e t i e n e r g e t i c h e , n e l l ’ o t t i m i z z a z i o n e d e i c o n s u m i n e g l i e d i f i c i , n e l l ’ i n d u s t r i a e n e i t r a s p o r t i , p u ò r i d u r r e g l i s p r e c h i e m i g l i o r a r e l ’ e f f i c i e n z a n e l m o n i t o r a g g i o a m b i e n t a l e , c o n s e n t e d i r i d u r r e g u a s t i e p r o l u n g a r e l a v i t a d i i m p i a n t i e i n f r a s t r u t t u r e , r i d u c e n d o s i a i c o s t i s i a g l i i m p a t t i a m b i e n t a l i . L ’ I a , p e r ò , n o n è p r i v a d i l i m i t i : i m o d e l l i p i ù c o m p l e s s i r i c h i e d o n o g r a n d i q u a n t i t à d i e n e r g i a e l a c o s t r u z i o n e d i d a t a c e n t e r m o l t o e n e r g i v o r i . Q u e s t o s i g n i f i c a c h e l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p u ò e s s e r e u n a l l e a t o p o t e n t e d e l l a s o s t e n i b i l i t à s o l o s e s i a d o t t e r a n n o t e c n i c h e d i p r o g e t t a z i o n e p i ù e f f i c i e n t i , a l g o r i t m i m e n o e n e r g i v o r i e i n f r a s t r u t t u r e a l i m e n t a t e d a f o n t i r i n n o v a b i l i " . A l l o r a , G r e e n D e a l o G r e e n C r a s h ? I n u n m o m e n t o d i p r o f o n d a c r i s i d i i d e n t i t à i n d u s t r i a l e e t e c n o l o g i c a , l ' E u r o p a r i s c h i a d i r i n u n c i a r e a u n p e z z o i m p o r t a n t i s s i m o d e l l e s u a i d e n t i t à " r i f u g i a n d o s i n e l l a f a l s a i l l u s i o n e - e s o r d i s c e M a r i o C a l d e r i n i , S c h o o l o f M a n a g e m e n t d e l P o l i t e c n i c o d i M i l a n o , S c i e n t i f i c A d v i s o r C o t t i n o S o c i a l I m p a c t C a m p u s , m e m b r o d e l c o m i t a t o d i e s p e r t i d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a s u l l ’ E c o n o m i a S o c i a l e - c h e l ' e c c e s s o d i a t t e n z i o n e a l c l i m a e a l l a s o c i e t à s i a i l p r o b l e m a p r i n c i p a l e d e l l a p e r d i t a d i c o m p e t i t i v i t à d e l l a s u a f i n a n z a e d e l l a s u a i n d u s t r i a . S i t r a t t a d i r i c o n c i l i a r e l e d u e t r a i e t t o r i e r a p p r e s e n t a t e d a s o s t e n i b i l i t à e i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a , s t o r i c a m e n t e s e p a r a t e . L e a z i e n d e s i s o n o c o n c e n t r a t e s u l r a g g i u n g i m e n t o d i o b i e t t i v i d i s o s t e n i b i l i t à p i ù f a c i l i d a i m p l e m e n t a r e , m e n t r e s i s o n o t r a s c u r a t i g l i o b i e t t i v i p i ù r i s c h i o s i , m a g g i o r m e n t e i n v e s t i t i d a i t r a d e - o f f , m a c o n u n p o t e n z i a l e p i ù a l t o " . " T r a i c i t t a d i n i - c o n c l u d e l ’ e d i t o r i a l i s t a e s a g g i s t a M a u r i z i o G u a n d a l i n i , c h a i r m a n d e l l ’ e v e n t o , t r a i p i ù q u a l i f i c a t i a n a l i s t i i n d i p e n d e n t i d e l s i s t e m a f i n a n z i a r i o g l o b a l e - a l e g g i a d a u n l a t o , l a c o n s a p e v o l e z z a d i s o s t e n e r e i l p e s o d e i s a c r i f i c i p e r b e n e f i c i c h e s a r a n n o g o d u t i d a a l t r i , d a l l e g e n e r a z i o n i c h e v e r r a n n o e , d a l l ’ a l t r o l a t o , c h e i c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i c h e s t i a m o v i v e n d o s a r a n n o i r r e v e r s i b i l i . L a s f i d a è r i u s c i r e a c o n i u g a r e c r e s c i t a e c o n o m i c a e t u t e l a a m b i e n t a l e " .