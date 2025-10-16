A t e n e , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L a G r e c i a d i c e s ì a l l a g i o r n a t a l a v o r a t i v a d a 1 3 o r e . D o p o d u e g i o r n i d i d i b a t t i t o i n a u l a , i l P a r l a m e n t o g r e c o h a a p p r o v a t o l a c o n t r o v e r s a r i f o r m a d e l l a v o r o . P r o p o s t a d a l g o v e r n o d i c e n t r o d e s t r a d i K y r i a k o s M i t s o t a k i s , l a l e g g e è s t a t a a p p r o v a t a c o n i v o t i d i N e a D e m o c r a t i a , i l p a r t i t o d e l p r e m i e r , m e n t r e l ' o p p o s i z i o n e d i S y r i z a p e r p r o t e s t a n o n h a p a r t e c i p a t o a l v o t o d i q u e l l a , c h e i l p o r t a v o c e p a r l a m e n t a r e d e l l a f o r m a z i o n e d i s i n i s t r a g r e c a , C h r i s t o s G i a n n o u l i s , h a d e f i n i t o " u n a m o s t r u o s i t à l e g i s l a t i v a , u n a t t a c c o a i d i r i t t i f o n d a m e n t a l i " . " L a g i o r n a t a d i 1 3 o r e n o n è v e n u t a d a l n u l l a , è l ' u l t i m o a n e l l o d i u n a c a t e n a d i u n o s m a n t e l l a m e n t o m e t o d i c o d e i d i r i t t i d e i l a v o r a t o r i " , h a d i c h i a r a t o N i k o s A n d r o u l a k i s , i l l e a d e r d e l P a s o k , i l p a r t i t o d i c e n t r o s i n i s t r a c h e a n c h e s i è o p p o s t o a l l a m i s u r a . F e r m a a n c h e l ' o p p o s i z i o n e d e i s i n d a c a t i c h e h a n n o c o n v o c a t o d u e s c i o p e r i g e n e r a l i , u n o m a r t e d ì s c o r s o e u n o i l p r i m o o t t o b r e , c h e h a p a r a l i z z a t o i l P a e s e c o n t r o u n a m i s u r a " d e g n a d e l M e d i o E v o " . I l g o v e r n o i n s i s t e n e l d i r e c h e l a g i o r n a t a l a v o r a t i v a d i 1 3 o r e è f a c o l t a t i v a , s i a p p l i c a s o l o a l s e t t o r e p r i v a t o e s o l o p e r 3 7 g i o r n i a l l ' a n n o , a f r o n t e d i u n a u m e n t o d e l 4 0 % d e l l a r e t r i b u z i o n e . L a n u o v a l e g g e p e r m e t t e q u i n d i d i g i o r n a t e l a v o r a t i v e p i ù l u n g h e p r e s s o u n s o l o d a t o r e d i l a v o r o , m e n t r e o r a è g i à p o s s i b i l e c o n p i ù d i u n d a t o r e d i l a v o r o . L a G r e c i a è g i à u n o d e i P a e s i c o n m o n t e o r e d i l a v o r o p i ù p e s a n t e d ' E u r o p a , c o n 3 9 , 8 o r e s e t t i m a n a l i c o n t r o l a m e d i a U e d i 3 5 , 8 , s e c o n d o i d a t i E u r o s t a t . N e l s e c o n d o t r i m e s t r e d e l 2 0 2 5 , i l 2 0 , 9 % d e i l a v o r a t o r i g r e c i t r a i 2 0 e i 6 4 a n n i h a n n o l a v o r a t o p i ù d i 4 5 o r e a l l a s e t t i m a n a , c o n t r o i l 1 0 , 8 % d e l r e s t o d e l l a U e . I P e r l a C o n f e d e r a z i o n e d e i l a v o r a t o r i g r e c i , l a l e g g e q u i n d i r a p p r e s e n t a " u n u l t e r i o r e a g g r a v a m e n t o d i u n a s i t u a z i o n e g i à p r o f o n d a m e n t e p r o b l e m a t i c a " p e r i l a v o r a t o r i s i a d e l s e t t o r e p u b b l i c o c h e p r i v a t o . E s o t t o l i n e a n o c o m e l ' i d e a d e l l a v o l o n t a r i e t à è r e l a t i v a , d a l m o m e n t o c h e m o l t i d i p e n d e n t i n o n p o t r a n n o r i f i u t a r s i d i l a v o r a r e 1 3 o r e " t e n u t o c o n t o d e i r a p p o r t i d i f o r z a s q u i l i b r a t i c o n i l d a t o r e d i l a v o r o , r a f f o r z a t o d a l p r e c a r i a t o c h e p r e v a l e n e l m e r c a t o d e l l a v o r o " .