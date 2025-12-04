L o n d r a , 4 d i c . ( A d n k r o n o s ) - U n a f a s t o s a s e r a t a d i g a l a a l C a s t e l l o d i W i n d s o r h a a c c o l t o l a p r i m a v i s i t a d i S t a t o d e l p r e s i d e n t e t e d e s c o n e l R e g n o U n i t o i n 2 7 a n n i , c o n l a f a m i g l i a r e a l e c h e h a s t e s o u n t a p p e t o r o s s o p e r F r a n k - W a l t e r S t e i n m e i e r e s u a m o g l i e E l k e B u d e n b e n d e r , o s p i t i d ' o n o r e a l l a c e n a o f f e r t a d a r e C a r l o e d a l l a r e g i n a C a m i l l a . A l l ' i n t e r n o d e l l a S t G e o r g e ' s H a l l n o n s i è b a d a t o a s p e s e : i l t a v o l o b r i l l a v a s o t t o 1 5 8 c a n d e l e e u n i m p o n e n t e a l b e r o d i N a t a l e a l t o 6 m e t r i s c i n t i l l a n t e d i l u c i n e c h e h a n n o f a t t o d a c o r n i c e a l l ' e v e n t o a c u i h a n n o p a r t e c i p a t o m o l t i p e r s o n a g g i f a m o s i , t r a c u i l a t o p m o d e l C l a u d i a S c h i f f e r e i l m a r i t o r e g i s t a s i r M a t t h e w V a u g h n , n o n c h é l ' i l l u s t r a t o r e d i G r u f f a l o A x e l S c h e f f l e r , i l g i u d i c e d i S t r i c t l y M o t s i M a b u s e e i l c a l c i a t o r e t e d e s c o T h o m a s H i t z l s p e r g e r . O g n i d e t t a g l i o è s t a t o p r e p a r a t o m e t i c o l o s a m e n t e : 1 5 2 s e r v i z i d a t a v o l a a p p a r e c c h i a t i c o n 3 2 9 c o l t e l l i , 3 2 0 c u c c h i a i e 7 6 0 b i c c h i e r i , m e n t r e i c e n t r o t a v o l a i n a r g e n t o d o r a t o d e l G r a n d S e r v i c e e r a n o r i e m p i t i c o n f i o r i r a c c o l t i a m a n o n e i g i a r d i n i d i W i n d s o r , d i B u c k i n g h a m P a l a c e e n e l S a v i l l G a r d e n . M a i n t u t t o q u e s t o s f a r z o , c h i d a v v e r o h a b r i l l a t o è s t a t a l a p r i n c i p e s s a d e l G a l l e s , a m m i r a t a d a t u t t i i p a r t e c i p a n t i a l l a s e r a t a . C a t h e r i n e M i d d l e t o n i n d o s s a v a u n a m p i o a b i t o a z z u r r o p a l l i d o d i J e n n y P a c k h a m e i s u o i c a p e l l i , d e l i c a t a m e n t e o n d u l a t i , e r a n o a v v o l t i d a l l a t i a r a O r i e n t a l C i r c l e t d e l l a r e g i n a V i t t o r i a , u n g i o i e l l o v i s t o i n p u b b l i c o m o l t o d i r a d o . L a t i a r a f u i d e a t a d a l p r i n c i p e A l b e r t , c h e e r a d i o r i g i n e t e d e s c a , p e r l a s u a a m a t a m o g l i e e p r e s e n t a f i o r i d i l o t o a l l ' i n t e r n o d i u n d i c i a r c h i M u g h a l e 2 . 6 0 0 d i a m a n t i G a r r a r d . O r i g i n a r i a m e n t e i n c a s t o n a t a c o n o p a l i ( i n s e g u i t o s o s t i t u i t i d a l l a r e g i n a A l e s s a n d r a c o n r u b i n i i n d i a n i ) , d i v e n n e u n o d e i c i m e l i d e l l a C o r o n a a l l a m o r t e d i V i t t o r i a n e l 1 9 0 1 . È s t a t o i n d o s s a t a s p e s s o a n c h e d a l l a R e g i n a M a d r e e s o l o u n a v o l t a d a l l a r e g i n a E l i s a b e t t a , n e l 2 0 0 6 ; s i r i t i e n e c h e d a a l l o r a n o n s i a p i ù s t a t a v i s t a i n p u b b l i c o , f i n o a i e r i s e r a . C a t h e r i n e e r a a c c o m p a g n a t a d a l p r i n c i p e W i l l i a m , e l e g a n t i s s i m o c o n l a c r a v a t t a b i a n c a e i l f r a c W i n d s o r , o l t r e c h e c o n l a f a s c i a d e l l ' O r d i n e d e l l a G i a r r e t t i e r a . L a r e g i n a C a m i l l a i n d o s s a v a u n a b i t o d i p i z z o v e r d e f i r m a t o F i o n a C l a r e , c o n l a t i a r a d e l l e r a g a z z e d i G r a n B r e t a g n a e I r l a n d a e l a f a s c i a d e l l ' O r d i n e d i G e r m a n i a . E r a n o p r e s e n t i a n c h e i l d u c a e l a d u c h e s s a d i E d i m b u r g o , l a p r i n c i p e s s a r e a l e e i l v i c e a m m i r a g l i o S i r T i m L a u r e n c e , n o n c h é i l d u c a e l a d u c h e s s a d i G l o u c e s t e r . N a t u r a l m e n t e , a n c h e i l m e n ù e r a r i c c h i s s i m o e p r e v e d e v a t r o t a a f f u m i c a t a a c a l d o c o n s c a m p i e u o v a d i q u a g l i a , p e r n i c e W i n d s o r a v v o l t a i n p a s t a s f o g l i a , v e r d u r e i n v e r n a l i t r i t a t e , u n t o c c o d i v e r d u r e d i s t a g i o n e e u n a s p e t t a c o l a r e A l a s k a a l f o r n o p e r d e s s e r t . G l i o s p i t i h a n n o b r i n d a t o a l l a s e r a t a c o n B r e a k y B o t t o m , v i n o s p u m a n t e i n g l e s e C u v e e R e y n o l d s S t o n e 2 0 1 0 , m e n t r e i l v i n o r o s s o , u n o C h a t e a u L a F l e u r - P e t r u s P o m e r o l 1 9 9 5 , è s t a t o s c e l t o p e r c h é e r a l ' a n n o i n c u i i l p r e s i d e n t e e s u a m o g l i e s i s o n o s p o s a t i . I n t e r e s s a n t e l a d i s p o s i z i o n e d e i p o s t i , c o n i l p r e m i e r K e i r S t a r m e r s e d u t o a c c a n t o a C l a u d i a S c h i f f e r . S e m b r a c h e l a f a m i g l i a r e a l e n o n a b b i a f a t t o s e d e r e i n t e n z i o n a l m e n t e l ' e x t o p m o d e l t e d e s c a a c c a n t o a l p r i n c i p e W i l l i a m , c h e d a r a g a z z o n u t r i v a u n a v e r a e p r o p r i a c o t t a p e r l a m o d e l l a . U n a v o l t a r i c o r d ò d i e s s e r e d i v e n t a t o r o s s o c o m e u n p e p e r o n e e d i e s s e r s i a l l o n t a n a t o b a r c o l l a n d o p e r l ' i m b a r a z z o , q u a n d o s u a m a d r e i n v i t ò l a S c h i f f e r , C h r i s t y T u r l i n g t o n e N a o m i C a m p b e l l a K e n s i n g t o n P a l a c e p e r u n o s c h e r z o . A m m i s e c h e a l l ' e p o c a i p o s t e r d e l t r i o a d o r n a v a n o l e p a r e t i d e l l a s u a c a m e r a d a l e t t o .