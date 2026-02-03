M i l a n o , 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - N e g l i u l t i m i m e s i c i s o n o s t a t i g r a n d i c a m b i a m e n t i . C r e d o c h e l a G r a n B r e t a g n a p o s s a e s s e r e l ’ a g o d e l l a b i l a n c i a g e o p o l i t i c a , a s e c o n d a d i q u e l l o c h e v i e n e d e c i s o d a l l e g r a n d i p o t e n z e o d a l l ’ E u r o p a s t e s s a . C o s ì s e g l i S t a t i U n i t i v o g l i o n o l a v o r a r e s u l l a z o n a e u r o p e a , m a n o n h a n n o a l l e a t i t o t a l i i n E u r o p a , l a G r a n B r e t a g n a p u ò g i o c a r e u n r u o l o s t r a t e g i c o ” . L o h a d e t t o a l l ’ A d n k r o n o s R o b e r t o C o s t a , i l p r e s i d e n t e d e l l ’ I t a l i a n C h a m b e r o f C o m m e r c e a n d I n d u s t r y f o r t h e U n i t e d K i n g d o m , i n u n ’ i n t e r v i s t a . “ S i a m o i n u n p r o c e s s o d i t r a n s i z i o n e d o v e i l m o n d o d i p r i m a n o n e s i s t e p i ù , m a n o n s a p p i a m o d o v e s t i a m o a n d a n d o e t u t t o è e s t r e m a m e n t e v e l o c e . S e p r i m a e r a i l p e s c e g r a n d e c h e m a n g i a v a q u e l l o p i c c o l o , o r a è i l p e s c e v e l o c e c h e m a n g i a q u e l l o l e n t o ” h a p o i a g g i u n t o .