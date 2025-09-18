R o m a , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ O g n i e d i z i o n e d i F a s h i o n & T a l e n t s è d i f f e r e n t e : c a m b i a n o g l i s t u d e n t i , l a c r e a t i v i t à e l a m i s s i o n . L ' u n i c o s c o p o c h e n o n c a m b i a è q u e l l o d i p r o m u o v e r e i n o s t r i t a l e n t i e q u e l l i c h e a r r i v a n o d a o l t r e o c e a n o . Q u e s t ’ a n n o c i s o n o s c u o l e d i v e r s e , c o m e l ’ H a r p e r C o l l e g e d i C h i c a g o , s t u d e n t i c h e s o n o t a l e n t i p r o m e t t e n t i e v o g l i o n o f a r c o n o s c e r e l e l o r o c o l l e z i o n i i n I t a l i a . N o i s i a m o d i v u l g a t o r i d e l M a d e i n I t a l y , m a c i p i a c e c o n f r o n t a r c i c o n r e a l t à i n t e r n a z i o n a l i p e r c h é l a m o d a è t r a s v e r s a l e , c o s ì c o m e l a c o m u n i c a z i o n e e i l t a l e n t o i n t e r n a z i o n a l e ” . C o s ì L a u r a G r a m i g n a , d i r e t t o r e d i A c c a d e m i a d e l L u s s o - R o m a , i n o c c a s i o n e d e l l a V I I e d i z i o n e d i “ F a s h i o n & T a l e n t s ” , l a s f i l a t a - e v e n t o , o r g a n i z z a t a d a A c c a d e m i a d e l L u s s o e U n i v e r s i t à e C a m p u s i n p i a z z a d i S p a g n a a R o m a , d o v e i e r i , m e r c o l e d ì 1 7 s e t t e m b r e , h a n n o p r e s o v i t a l e c r e a z i o n i d e g l i s t u d e n t i , n a t e d a l l e c o l l a b o r a z i o n i c o n G i u l i a n o F u j i w a r a , N o L i m i t s e R o m e o G i g l i . L ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d i F a s h i o n & T a l e n t s s o s t i e n e l ’ a s s o c i a z i o n e o n l u s ' M o d e l l i s i N a s c e ' , l a p r i m a e u n i c a a s s o c i a z i o n e i n I t a l i a c h e p r e p a r a i r a g a z z i a u t i s t i c i p e r e n t r a r e n e l m o n d o d e l l a m o d a e d e l l a c o m u n i c a z i o n e s u p e r a n d o l e b a r r i e r e e i p r e g i u d i z i l e g a t i a l l ’ a u t i s m o a t t r a v e r s o l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l a b e l l e z z a n e l l a d i v e r s i t à . " E ' u n ' a s s o c i a z i o n e , c h e h o p a r t i c o l a r m e n t e a c u o r e , d i r a g a z z i a u t i s t i c i , s t r a o r d i n a r i c h e , i n q u e s t a o c c a s i o n e , s f i l a n o e s o n o p r o t a g o n i s t i . T r a t t i a m o u n t e m a m o l t o i m p o r t a n t e , q u e l l o d e l l ' i n c l u s i o n e . U n t e m a c h e n o n c ’ è m a i , p e r ò , n e l l a m o d a . A c c a d e m i a d e l L u s s o , p e r t a n t o , s i f a p r o m o t r i c e a n c h e d i t a l e n t i c h e v o r r e i c h i a m a r e m e r a v i g l i o s a m e n t e d i v e r s i . S i a m o m o l t o e m o z i o n a t i p e r q u e s t a V I I e d i z i o n e c o n t a n t e n o v i t à i n p a s s e r e l l a ” . A l l ’ e v e n t o h a p a r t e c i p a t o a n c h e u n a r a p p r e s e n t a n z a d e l l ’ A s s o c i a z i o n e d e i F a s h i o n D e s i g n e r d e l D i s t r e t t o d i L i n p i n g , H a n g z h o u , o r g a n i z z a z i o n e s o c i a l e s e n z a s c o p o d i l u c r o , f o n d a t a s p o n t a n e a m e n t e d a s t i l i s t i d i e c c e l l e n z a , i m p r e n d i t o r i d e l s e t t o r e m o d a e c o n s u l e n t i d i b r a n d d e l d i s t r e t t o d i L i n p i n g , i m p e g n a t i n e l l a p r o m o z i o n e d e l l ’ i n d u s t r i a d e l l a m o d a e n e l l a v a l o r i z z a z i o n e d e i t a l e n t i d e l d e s i g n : “ u n ' a s s o c i a z i o n e d i g i o v a n i t a l e n t i c i n e s i c h e v o g l i o n o f a r c o n o s c e r e i l l o r o k n o w h o w e q u e s t o s a r à u n o s c a m b i o f u t u r o c o n i n o s t r i f a s h i o n d e s i g n e r c h e a n d r a n n o p r o b a b i l m e n t e i n C i n a p e r c r e a r e d e l l e p r o d u z i o n i c h e a n d r a n n o p o i o l t r e o c e a n o e i n t u t t o i l m o n d o . Q u e l l a d i L i n p i n g è u n a g r a n d e a s s o c i a z i o n e , u n d i s t r e t t o m o l t o i m p o r t a n t e n e l l a m o d a , c h e e s p o r t a i n t u t t o i l m o n d o e c i s e m b r a v a d o v e r o s o p r e s e n t a r e a n c h e l e l o r o c r e a z i o n i p e r c h é s o n o c o m u n q u e a t t u a l i - p r e c i s a - L e v e d r e m o s f i l a r e i n p a s s e r e l l a s t a s e r a e s o n o i n n o v a t i v e , n é p i ù n é m e n o d e l l e c r e a z i o n i d e i n o s t r i s t u d e n t i , c h e c o l t i v i a m o c o n m o l t o a m o r e e d e d i z i o n e ” . N e l c o r s o d e l l a s e r a t a , n o n è m a n c a t o u n m o m e n t o p e r r i c o r d a r e G i o r g i o A r m a n i : " U n g r a n d e c o m e l u i n o n p u ò n o n e s s e r e r i c o r d a t o i n u n a s e r a t a c o m e q u e s t a , d o v e s i c e l e b r a i l t a l e n t o e l a m o d a . È s t a t a u n a g r a n d e p e r d i t a p e r i l m o n d o d e l l a m o d a " , c o n c l u d e i l d i r e t t o r e d i A c c a d e m i a d e l L u s s o d i R o m a .