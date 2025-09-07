M o n z a , 7 s e t . ( A d n k r o n o s ) - S o n o s e m p r e d i p i ù g l i a p p a s s i o n a t i d i F o r m u l a 1 n e l m o n d o e i l g r a n n u m e r o d i p e r s o n e c h e è a c c o r s o a M o n z a p e r i l G r a n P r e m i o d ’ I t a l i a 2 0 2 5 n e è p r o v a c o n c r e t a . P e r f a r a s s a p o r a r e a i t i f o s i d i o g g i l ’ a t m o s f e r a c h e s i r e s p i r a v a n e l p a d d o c k n e g l i a n n i ‘ 7 0 - ’ 8 0 , n a s c e u n a c a m p a g n a i n c u i s i r a c c o n t a d e l p a s t i c c e r e m o d e n e s e c h e r i u s c ì a u n i r e d a v a n t i a d u n p i a t t o d i p a s t a i p i l o t i d i o g n i t e a m , f a c e n d o l o r o d i m e n t i c a r e l a r i v a l i t à e l a t e n s i o n e p r e g a r a a t t r a v e r s o i l b u o n c i b o . È i n f a t t i l a s t o r i a d i L u i g i M o n t a n i n i , s o p r a n n o m i n a t o P a s t i c c i n o , a d e s s e r e p r o t a g o n i s t a d e l l a c a m p a g n a g l o b a l e ‘ T a s t e s l i k e F a m i l y ’ , c h e B a r i l l a h a l a n c i a t o i n o c c a s i o n e d e l G P d i M o n z a “ È s e m p r e b e l l o c o n o s c e r e i m o m e n t i c h e h a n n o p r e c e d u t o q u e l l i a t t u a l i - s p i e g a P a o l o B a r i l l a , v i c e p r e s i d e n t e d e l G r u p p o B a r i l l a e d e x p i l o t a d i F o r m u l a 1 , a l p r a n z o f i r m a t o M a s s i m o B o t t u r a c h e B a r i l l a h a o r g a n i z z a t o a l l ’ U l t i m a t e H o s p i t a l i t y d e l l ’ a u t o d r o m o - C o n o s c e r e i l p a s s a t o a i u t a a c o m p r e n d e r e m e g l i o a n c h e d o v e s i a m o a r r i v a t i . I l p e r i o d o d e g l i a n n i ‘ 7 0 è s t a t o m a g i c o , n e a b b i a m o a v u t o t e s t i m o n i a n z a a t t r a v e r s o l e p a r o l e d i d u e p i l o t i s t r a o r d i n a r i d i a l l o r a , J a c k i e S t e w a r t e J a c k i e H i c k s . S i a m o p a r t i t i d a q u e l l ’ e p o c a ” p e r l a r e a l i z z a z i o n e d e l l a c a m p a g n a “ u n ’ e p o c a m o l t o i n f o r m a l e , i n c u i l a c u c i n a a v e v a u n r u o l o i m p o r t a n t e , p e r c h é m e t t e v a t a n t e p e r s o n e i n t o r n o a l l a m a c c h i n a p e r m a n g i a r e u n p i a t t o d i p a s t a , n o n s o l o d e l t e a m F e r r a r i - p r e c i s a B a r i l l a - m a a n c h e p i l o t i d i a l t r e s q u a d r e c h e s i e r a n o a c c o r t i c h e g l i i t a l i a n i , q u a n d o e r a o r a d e l p r a n z o , m e t t e v a n o g i ù l e c h i a v i e p r e n d e v a m o l e f o r c h e t t e ” . “ I l b u o n c i b o a t t r a e e d i s t r a e , t i f a d i m e n t i c a r e a n s i e e s t r e s s - c o n c l u d e - N e l l ’ o r a i n c u i s t a i a t a v o l a , v i v i i n u n a l t r o m o n d o e t i g o d i i l m o m e n t o . L a c u c i n a i t a l i a n a è q u e s t o ” .