R o m a , 2 1 n o v ( A d n k r o n o s ) - " I l P r e s i d e n t e M a t t a r e l l a i n q u e s t i a n n i h a g a r a n t i t o i l r i s p e t t o d e l l a C o s t i t u z i o n e e s i è s e m p r e d i m o s t r a t o s u p e r p a r t e s . Q u e l l a d i G a r o f a n i è s t a t a , e v i d e n t e m e n t e , u n a s c i v o l a t a a s s o l u t a m e n t e i n o p p o r t u n a " . L o h a d e t t o i l s e n a t o r e d i F o r z a I t a l i a P i e r a n t o n i o Z a n e t t i n a d ' A g o r à ' . " C h i è c o s ì v i c i n o a l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a d e v e s a p e r s i c o n t e n e r e e c e r t a m e n t e d e v e e v i t a r e d i l a n c i a r s i i n g i u d i z i p o l i t i c i c o s ì s p r e z z a n t i n e i c o n f r o n t i d e l l a s t e s s a s e g r e t a r i a d e l P d , S c h l e i n , e c o s ì p a r t i g i a n i n e i c o n f r o n t i d e l l a p r e m i e r M e l o n i . I o n o n s o n o q u i a c h i e d e r e l e s u e d i m i s s i o n i , m a c e r t a m e n t e c ' è u n a v a l u t a z i o n e n e g a t i v a s u l l a l e g g e r e z z a e s u l l a s u p e r f i c i a l i t à n e l s u o c o m p o r t a m e n t o " , h a a g g i u n t o Z a n e t t i n .