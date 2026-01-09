R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L a c o n f e r e n z a s t a m p a d i o g g i c o n f e r m a c h e G i o r g i a M e l o n i è l a s t e s s a d i s e m p r e : t a n t a p r o p a g a n d a , m o l t a i n c o e r e n z a , z e r o a s s u n z i o n e d i r e s p o n s a b i l i t à s u i d a t i n e g a t i v i c h e r i g u a r d a n o l a v i t a r e a l e d e l l e p e r s o n e " . C o s ì A l e s s a n d r o Z a n , c o m p o n e n t e d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e P d e d e u r o d e p u t a t o . " L a p r e m i e r r a c c o n t a u n P a e s e c h e n o n e s i s t e . P a r l a d i a u m e n t o d e l p o t e r e d ' a c q u i s t o m e n t r e g l i s t i p e n d i d e g l i i t a l i a n i r e s t a n o f r a i p i ù b a s s i d ' E u r o p a e l ' i n f l a z i o n e a u m e n t a , e d a v a n t i a l l e d o m a n d e n e l m e r i t o t e r g i v e r s a . I n v e c e d i r i s p o n d e r e s u i p r o b l e m i c o n c r e t i d i c i t t a d i n e e c i t t a d i n i , M e l o n i c o n t i n u a a f a r e p r o p a g a n d a e a d e s s e r e i n c o e r e n t e . P r i m a a t t a c c a i g i u d i c i s o l o p e r f a r e u n p o ' d i b e c e r a c a m p a g n a r e f e r e n d a r i a , p o i r i t r a t t a e f i n g e d i n o n a v e r e m a i m e s s o s o t t o a c c u s a l a m a g i s t r a t u r a , c o m e s e f o s s e p o s s i b i l e c a n c e l l a r e a n n i d i d i c h i a r a z i o n i e a c c u s e . D i c e d i T r u m p c h e d o v r e b b e r i s p e t t a r e i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e , m a d i m e n t i c a c h e q u a l c h e g i o r n o f a h a a v v a l l a t o i l s u o a t t a c c o a l V e n e z u e l a e c o n t i n u a a f a r e l a s u a p o r t a v o c e , i n t e r p r e t a n d o a d d i r i t t u r a i s u o i i n t e n t i i n G r o e n l a n d i a " . " E ' u n a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o c o m p l e t a m e n t e f u o r i d a l l a r e a l t à , c h e e v i t a d i p a r l a r e d i s a n i t à e s c a p p a d a l l e d o m a n d e s u p e n s i o n i , s a l a r i e c o s t o d e l l a v i t a . M e l o n i p u ò c o n t i n u a r e a r a c c o n t a r e u n P a e s e c h e n o n e s i s t e , m a g l i i t a l i a n i n o n h a n n o l e f e t t e d i p r o s c i u t t o s u g l i o c c h i ” .