R o m a , 1 9 n o v ( A d n k r o n o s ) - “ I e r i s e r a G i o r g i a M e l o n i è t o r n a t a c o n i l s u o s t i l e u n i c o a d a t t a c c a r e i l p r e s i d e n t e R o m a n o P r o d i c o n u n a a g g r e s s i v i t à c h e s i s p i e g a s o l o a l l a l u c e d e l l a s u a i n a d e g u a t e z z a a s v o l g e r e i l s u o r u o l o s i a i n I t a l i a c h e a l l ’ e s t e r o . C o m p r e n d o c h e i l c o n f r o n t o c o n i l p r e s t i g i o e l ’ a u t o r e v o l e z z a d i c u i P r o d i g o d e r a p p r e s e n t i p e r l e i u n r o v e l l o m a n o n è a g g r a d e n d o o s a l t a n d o s u l p a l c o q u a e l à , c h e p o t r à r i s o l v e r e i l s u o p e r s o n a l e p r o b l e m a " . L o d i c e l a s e n a t r i c e d e l P d S a n d r a Z a m p a .