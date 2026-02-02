R o m a , 2 g e b ( A d n k r o n o s ) - D i f f i c i l e i m m a g i n a r e l e s c h i e r e d e l N a z a r e n o , a l l a t e s t a F r a n c e s c o B o c c i a , c i n g e r e d ' a s s e d i o M i n a s T i r i t h . O p p u r e l a n c i a r s i i m p a v i d e l u n g o i l F o s s o d i H e l m a g l i o r d i n i d i P e p p e P r o v e n z a n o . P e r ò i l f a t t o è c h e l a s e g r e t a r i a E l l y S c h l e i n , n o v e l l a G a l a d r i e l , h a o r d i n a t o l ' a s s a l t o . D o m e n i c a a M i l a n o , d a v a n t i a l l o s t a t o m a g g i o r e d e l p a r t i t o r i u n i t o p e r l a p r i m a g i o r n a t a d i a s c o l t o d e m , h a s e n t e n z i a t o : " D o b b i a m o r i p r e n d e r c i T o l k i e n " . E s i a . L a s f i d a n o n è d a p o c o . L ' a u t o r e d e l ' S i g n o r e d e g l i a n e l l i ' , s i s a , è i l p r e d i l e t t o i n c a s a M e l o n i . " G i o r g i a è i l n o s t r o F r o d o e n o i s i a m o l a C o m p a g n i a d e l l ' a n e l l o ” , h a d e t t o l ' a n n o s c o r s o A r i a n n a c h i u d e n d o l a D i r e z i o n e d i F d I . M e n t r e d e l l a p a s s i o n e d i G i o r g i a p e r l a T e r r a d i m e z z o n e m m e n o s i d i s c u t e . N e l 2 0 2 3 , q u a n d o l a p r e m i e r a v e v a f a t t o i n v i t a r e l a l e a d e r d e m a l l a f e s t a d e i g i o v a n i F d I e S c h l e i n a v e v a r i s p o s t o ' n o , g r a z i e ' , M e l o n i d a l p a l c o a v e v a r e s t i t u i t o p a n p e r f o c a c c i a . P r i m a c i t a n d o N a n n i M o r e t t i e ' E c c o B o m b o ' , u n m u s t d e l l a s i n i s t r a . P o i p a r a f r a s a n d o T o l k i e n i n p e r s o n a : " L ' a n e l l o è i n s i d i o s o , l u s i n g a , t i c i r c u i s c e . M a q u e l l ’ a n e l l o n o n c i a v r à m a i ! " . I n s o m m a , d o m e n i c a d a l p a l c o d e l l a F o n d a z i o n e F e l t r i n e l l i E l l y h a l a n c i a t o i l v e r o g u a n t o d i s f i d a a G i o r g i a i n v i s t a d e l l a s f i d a p e r l e p o l i t i c h e d e l 2 0 2 7 . U n d u e l l o s e r r a t o , q u e l l o t r a l e d u e l e a d e r . O r m a i q u o t i d i a n o . C h e a d e s s o s i s p o s t a c o n d e c i s i o n e n e l c a m p o c u l t u r a l e . R i s c h i a n d o d i f a r i m p a l l i d i r e l a b a t t a g l i a d e i c a m p i d i P e l e n n o r d i t o l k e n i a n a m e m o r i a . N o n è u n a n o v i t à , a d i r e i l v e r o , c h e u n o s c h i e r a m e n t o p u n t i a l l a c o n q u i s t a d e l P a n t h e o n d e l l ' a l t r o . S p e r a n d o , f o r s e , d i c o n v i n c e r e c o s ì g l i i n d e c i s i a l ' s a l t o d e l f o s s o ' . ( A d n k r o n o s ) - A b e n v e d e r e , è d a u n p o ' c h e l a s i n i s t r a h a ' m e s s o g l i o c c h i ' s u T o l k i e n . N e l 2 0 1 6 C h i a r a V a l e r i o , c h e e r a c o n S c h l e i n d o m e n i c a s c o r s a a M i l a n o , a v e v a c u r a t o u n n u m e r o d i ' N u o v i a r g o m e n t i ' d e d i c a t o a l l a ' m i s e r i c o r d i a d i T o l k i e n ' . T r a l e f i r m e , q u e l l a d i M i c h e l a M u r g i a , s i c u r o p u n t o d i r i f e r i m e n t o d e l c a m p o S c h l e i n . " L a s c r i t t r i c e s a r d a e r a u n a a p p a s s i o n a t a d e l l o s c r i t t o r e i n g l e s e e n o n n e f a c e v a u n m i s t e r o . A v e v a u n a p r e d i l e z i o n e p e r g l i E l f i d i c u i a v e v a s t u d i a t o l e l i n g u e " , r i v e n d i c a c o n o r g o g l i o s u l p r o p r i o s i t o l ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s t u d i o s i t o l k e n i a n i . " I m p a z z i s c o p e r I l S i g n o r e d e g l i A n e l l i d i T o l k i e n . L o l e g g o u n a v o l t a a l l ’ a n n o . È u n a b i b b i a " , l a c o n f e s s i o n e d i M u r g i a g i à n e l 2 0 1 0 . I t o l k e n i a n i d i s i n i s t r a , a m m e s s o c h e e s i s t a n o c o m e c o r r e n t e , n o n d a i e r i s t i l a n o l ' e l e n c o d e i m o t i v i p e r c u i n o , n o n s i p u ò r e g a l a r e T o l k i e n a l l a d e s t r a : i ' p i c c o l i ' b a t t o n o i g r a n d i , i l n o d e c i s o d e g l i e l f i a l l a f o r z a c o m e s o l u z i o n e d e l l e c o n t r o v e r s i e , l ' a m b i e n t a l i s m o s p i n t o . T u t t i t e m i c a r i a l l a s i n i s t r a d i c u i s o n o d i s s e m i n a t e l e p a g i n e d e l l e a v v e n t u r e d i F r o d o e c o m p a g n i . I n s o m m a , l e m o t i v a z i o n i p e r s o s t e n e r e l ' a s s a l t o o r d i n a t o d a S c h l e i n n o n m a n c a n o . M a n o n t u t t o . P e r c h é c ' è a n c h e A t r e j u . U n m i t o p e r i g i o v a n i c o n s e r v a t o r i , c h e o r m a i a n n i f a g l i h a n n o i n t i t o l a t o l a l o r o c e l e b r e c o n v e n t i o n a n n u a l e . M a " A t r e j u n o n h a n u l l a d a d i v i d e r e c o n u n p r o g r a m m a p o l i t i c o d i e s t r e m a d e s t r a " , h a t u o n a t o p i ù v o l t e R o b e r t o S a v i a n o p a r l a n d o d i " i n g i u s t o s a c c h e g g i o d e l l a s u a f i g u r a " . C o s ì a n c h e l ' e r o e c r e a t o d a M i c h a e l E n d e s i t r o v a c a t a p u l t a t o a l c e n t r o d e l l ' a g o n e p o l i t i c o i t a l i a n o . T i r a t o o r a v e r s o d e s t r a p e r a v e r s p a z z a t o v i a i l n i c h i l i s m o c o n l a s o l a f o r z a d e i v a l o r i , o r a v e r s o s i n i s t r a p e r l a s t o r i a a m b i e n t a l i s t a e p r o g r e s s i s t a d i E n d e s t e s s o e , p i ù d i r e c e n t e , p e r i p u n t i d i c o n t a t t o t r a l ' u n i v e r s o f a n t a s y e i l m o n d o q u e e r e g e n d e r f l u i d . ( A d n k r o n o s ) - M a d i f r o n t e a q u e s t o a t t i v i s m o d e l l a s i n i s t r a , l a d e s t r a n o n è c e r t o r i m a s t a a g u a r d a r e , s p e c i e n e g l i u l t i m i m e s i . L ' u l t i m o s p u n t o l ' h a o f f e r t o i l 5 0 / e s i m o d e l l a m o r t e d i P i e r P a o l o P a s o l i n i n e l 2 0 2 5 , c e l e b r a t o d a i c o n s e r v a t o r i i t a l i a n i c o m e n o n m a i . O g g e t t o , t r a l e a l t r e c o s e , d i u n c o n v e g n o a l S e n a t o o r g a n i z z a t o d a l l a F o n d a z i o n e A n . L a m e m o r i a d i P a s o l i n i " è b e n e c h e s i a a f f i d a t a a t u t t i s e n z a p r e c l u s i o n i " , è s t a t a l a r i f l e s s i o n e d i I g n a z i o L a R u s s a c h e , t r a l e a l t r e c o s e , h a a g g i u n t o : " L ’ M s i n o n c a c c i ò m a i u n o m o s e s s u a l e p e r i n d e g n i t à m o r a l e " . A p r i t i c i e l o , p o l e m i c h e e d i b a t t i t o p o l i t i c o a n c h e q u i . G i a n n i C u p e r l o a f f i d ò a i s o c i a l l a s u a r e p l i c a : " E f f e t t i v a m e n t e i f a s c i s t i n o n e s p e l l e v a n o g l i o m o s e s s u a l i d a l p a r t i t o . S i l i m i t a v a n o a m a n d a r l i a l c o n f i n o o n e i c a m p i d i c o n c e n t r a m e n t o . F i n e " . E m e n t r e a l l a C a m e r a , i n u n d i b a t t i t o i n a u l a , l ' e r e d i t à p a s o l i a n i a n a v e n i v a r i v e n d i c a t a c o n p a r i d e c i s i o n e d a t u t t i i l a t i d e l l ' e m i c i c l o , i l p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e C u l t u r a d e l l a C a m e r a F e d e r i c o M o l l i c o n e ( F d I ) m a n i f e s t a v a p o c h i d u b b i : " P a s o l i n i f u f a s c i s t a . A t t i v o e c o n v i n t o " , h a d i c h i a r a t o i n u n a i n t e r v i s t a a l ' F o g l i o ' . M a l ' e l e n c o d i n o m i c e l e b r i c h e v i a g g i a n o d a u n P a n t h e o n a l l ' a l t r o t r a d e s t r a e s i n i s t r a n o n è b r e v e . E l e p o l e m i c h e s i p e r d o n o n e l t e m p o : G e o r g e O r w e l l , a n t i f a s c i s t a e v o l o n t a r i o i n S p a g n a n e l P u o m , a r r u o l a t o a d e s t r a p e r l e s u e c r i t i c h e a i t o t a l i t a r i s m i e a l l e a b e r r a z i o n i d e l c o m u n i s m o s o v i e t i c o . E p o i F r i e d r i c h N i e t z s c h e , N o a m C h o m s k y . P e r s i n o d i D a n t e A l i g h i e r i s i è d i s c u s s o i n p o l i t i c a : " E ' s t a t o i l f o n d a t o r e d e l p e n s i e r o d i d e s t r a i n I t a l i a " , s e c o n d o l ' a l l o r a m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a G e n n a r o S a n g i u l i a n o . M a q u e s t a è u n ' a l t r a s t o r i a . I n t a n t o , f i n o a l 2 0 2 7 l e s c h i e r e d i E l l y e G i o r g i a s i p r e p a r a n o a l l a b a t t a g l i a d u r a .