R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " D a M a u r i z i o L a n d i n i i n s u l t i , s e s s i s m o e m a s c h i l i s m o c o n t r o i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i . C e r t a s i n i s t r a s i r i e m p i e l a b o c c a d i l o t t a c o n t r a l a v i o l e n z a s u l l e d o n n e , e p o i r a g i o n a e a g i s c e s e g u e n d o s t e r e o t i p i o t t u s i , r e t r o g r a d i , f i g l i d i u n ’ a l t r a e p o c a . S o r p r e n d e c h e i l s e g r e t a r i o d e l l a C g i l i n v e c e d i c h i e d e r e s c u s a p r o v i a d a r r a m p i c a r s i s u g l i s p e c c h i . D a v v e r o a s s u r d o " . C o s ì M a t i l d e S i r a c u s a n o , s o t t o s e g r e t a r i o a i R a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o e d e p u t a t a d i F o r z a I t a l i a .