R o m a , 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - G i o r g i o S i l l i r e s t a s o t t o s e g r e t a r i o a g l i E s t e r i , a m e n o c h e n o n s o r g a n o e v e n t u a l i i n c o m p a t i b i l i t à c o n i l s u o n u o v o r u o l o a l l ' I i l a , l ' o r g a n i z z a z i o n e I n t e r n a z i o n a l e I t a l o - L a t i n a A m e r i c a n a , d o p o l ' e l e z i o n e p e r a c c l a m a z i o n e a s e g r e t a r i o g e n e r a l e , i n c a r i c o c h e r i c o p r i r à a p a r t i r e d a g e n n a i o 2 0 2 6 . Q u i n d i n o n s o n o a l l e v i s t e d i m i s s i o n i d a l l ' e s e c u t i v o , c o m e v e n t i l a t o i n u n a n o t a d i N o i M o d e r a t i n e l l a q u a l e i l c o o r d i n a t o r e S a v e r i o R o m a n o p a r l a v a d i " r u o l o d i g r a n d e p r e s t i g i o , c h e p e r ò è i n c o m p a t i b i l e s i a c o n l a s u a a p p a r t e n e n z a a u n p a r t i t o p o l i t i c o , s i a c o n l ’ a t t u a l e i n c a r i c o i s t i t u z i o n a l e d i S o t t o s e g r e t a r i o d i S t a t o a l M i n i s t e r o d e g l i A f f a r i E s t e r i e d e l l a C o o p e r a z i o n e I n t e r n a z i o n a l e " . R e p l i c a S i l l i i n t e r p e l l a t o d a l l ' A d n k r o n o s : " P r o p r i o i n q u e s t o m o m e n t o s o n o a l l a F a r n e s i n a a l l a v o r o , l a v o r o c h e c o n t i n u o a f a r e c o n g r a n d e d e d i z i o n e . E ’ m i a i n t e n z i o n e c o n t i n u a r e a f a r l o a l m e n o f i n o a q u a n d o n o n d o v e s s e r o p r e s e n t a r s i e v e n t u a l i c o n d i z i o n i d i i n c o m p a t i b i l i t à " .