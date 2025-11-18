R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ F d I h a l a n c i a t o u n a t t a c c o d e l i b e r a t o e m i r a t o c o n t r o i l C a p o d e l l o S t a t o , c r e a n d o u n g r a v e p r e c e d e n t e n e l l e r e l a z i o n i i s t i t u z i o n a l i t r a G o v e r n o e p r e s i d e n z a d e l l a R e p u b b l i c a . S i f e r m i n o i m m e d i a t a m e n t e p e r c h é d e s t a b i l i z z a r e i l g a r a n t e d e l l a C o s t i t u z i o n e è u n r i s c h i o p e r i l P a e s e . I l c a p o g r u p p o B i g n a m i s a p e r f e t t a m e n t e q u a l e p e s o p o l i t i c o a b b i a l a s u a i n s i n u a z i o n e e q u a l e s i t u a z i o n e d i r o m p e n t e a v r e b b e c r e a t o , a p r e s c i n d e r e d a l l e b u f a l e d i u n o r g a n o d i s t a m p a n o t o p e r l a s o b r i e t à d e i s u o i t i t o l i . E d è a l t r e t t a n t o c e r t o c h e c e r t i a t t a c c h i n o n s i f a n n o s e n z a c h e l a p r e m i e r M e l o n i s i a i n f o r m a t a . C h i d e v e b l o c c a r e t u t t o q u e s t o , l o f a c c i a s u b i t o ” . C o s ì i n u n a n o t a D e b o r a S e r r a c c h i a n i , d e p u t a t a e c o m p o n e n t e d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d .