R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ I t a l i a è f a n a l i n o d i c o d a i n E u r o p a p e r l e p r e v i s i o n i d i c r e s c i t a m e n t r e a u m e n t a n o p o v e r t à e d i s e g u a g l i a n z e . P e r t u t t a r i s p o s t a l a d e s t r a c o n l ’ a u t o n o m i a d i f f e r e n z i a t a s p a c c a i l P a e s e e a d d i r i t t u r a a r r i v a a l a n c i a r e a c c u s e r i d i c o l e e i n a c c e t t a b i l i v e r s o l a m a s s i m a a u t o r i t à i s t i t u z i o n a l e , l a c a r i c a p i ù a m a t a e r i c o n o s c i u t a d a g l i i t a l i a n i p e r a u t o r e v o l e z z a e i m p a r z i a l i t à . F i n o a q u a n d o l a P r e s i d e n t e M e l o n i p e n s a d i p o t e r t a c e r e ? " . C o s ì M a r i n a S e r e n i , s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d .