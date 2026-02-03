R o m a , 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " P e n s o c h e c h i e d e r e m o n a t u r a l m e n t e c o n t o d i q u e l l o c h e s t a e m e r g e n d o , m a p e n s o c h e n o n d e b b a s f u g g i r c i d i t e s t a l a c o s a p i ù i m p o r t a n t e . I l p r o b l e m a p e r l ' I t a l i a o g g i è l a s u b a l t e r n i t à d i q u e s t o g o v e r n o e d e l l a s u a p r e s i d e n t e a l p r e s i d e n t e T r u m p , p e r c h é q u e s t a m a n c a n z a d i c r e d i b i l i t à p o i l a p a g a l ' I t a l i a . L e v o g l i o f a r e u n e s e m p i o : i d a z i d i T r u m p l i p a g a n o i m p r e s e e l a v o r a t o r i i t a l i a n i . E ' p o s s i b i l e c h e q u e s t o g o v e r n o n o n a b b i a m e s s o i n p i e d i u n a m i s u r a p e r s o s t e n e r e l e i m p r e s e e i l l a v o r o d a v a n t i a i d a z i ? E ' p o s s i b i l e c h e a b b i a n o a c c e t t a t o a t e s t a b a s s a d i c a n c e l l a r e l e t a s s e s u l l e m u l t i n a z i o n a l i a m e r i c a n e , c h e g i à e r a n o t r o p p o b a s s e ? È p o s s i b i l e c h e n o n a b b i a n o f a t t o c o n u n s u s s u l t o d ' o r g o g l i o q u e l l o c h e h a f a t t o S a n c h e z , e c i o è d i r e d i n o a l r i c a t t o d i a l z a r e l a s p e s a m i l i t a r e a l 5 % ? " . " N o n s i p u ò s t a r e n e l l a r e l a z i o n e f o n d a m e n t a l e c o n g l i S t a t i U n i t i s e n z a a b b a s s a r e l a t e s t a i n q u e s t o m o d o . Q u e s t o n o i c h i e d i a m o . 5 p a r o l e s o n o m a n c a t e a l g o v e r n o s u l l a G r o e n l a n d i a . L a G r o e n l a n d i a n o n s i t o c c a , n o n è d i f f i c i l e , t u t t i g l i a l t r i g o v e r n i e u r o p e i l ' h a n n o d e t t o . L o d i c o p e r c h é i o p e n s o c h e n o n l i b a t t e r e m o s u l l e l o r o a m i c i z i e e a l l e a n z e , l i b a t t e r e m o e v i d e n z i a n d o c h e c ' è u n t r a t t o c o m u n e a q u e s t a d e s t r a g l o b a l e , c h e m e n t r e p a r l a n o t u t t o i l t e m p o d e l l e l o r o o s s e s s i o n i s u l l ' i m m i g r a z i o n e , l a s i c u r e z z a , s t a n n o d i m e n t i c a n d o l a s i c u r e z z a d e l l e t a s c h e d e g l i i t a l i a n i , p e r c h é i s a l a r i s o n o t r o p p o b a s s i i n q u e s t o p a e s e e b l o c c a n o i l s a l a r i o m i n i m o c o m e f a T r u m p d a l l ' a l t r a p a r t e d e l l ' O c e a n o " .