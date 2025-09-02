R o m a , 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L a R e g i o n e a n z i t u t t o p u ò b a t t e r s i a l f i a n c o d i l a v o r a t o r i e l a v o r a t r i c i c h e s t a n n o d i f e n d e n d o n o n s o l o i l p r o p r i o p o s t o d i l a v o r o m a a n c h e i l f u t u r o i n d u s t r i a l e d e l l e M a r c h e e d i r e i i l f u t u r o m a n i f a t t u r i e r o d i q u e s t o P a e s e . N o n p o s s i a m o r i n u n c i a r e a l l a m a n i f a t t u r a . S e q u a l c u n o d a l l e p a r t i d e l G o v e r n o p e n s a c h e l ' I t a l i a p o s s a c a m p a r e s o l o d i s e r v i z i e d i t u r i s m o s i s b a g l i a d i g r o s s o . Q u e s t o G o v e r n o i n t r e a n n i n o n h a m e s s o i n c a m p o u n o s t r a c c i o d i p o l i t i c a i n d u s t r i a l e " . L o h a d e t t o E l l y S c h l e i n a m a r g i n e d i u n a i n i z i a t i v a d a v a n t i a l l ' o s p e d a l e T o r r e t t e d i A n c o n a a c h i l e c h i e d e d e l l ' i n c o n t r o c h e a v r à n e l p o m e r i g g i o c o n i l a v o r a t o r i d e l l a B e k o .