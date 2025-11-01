R o m a , 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i e m e r g o n o , c o m e d a d u e a n n i a q u e s t a p a r t e , d e t t a g l i p i u t t o s t o o p a c h i e a m b i g u i s u l l a v i l l a c o n p i s c i n a r e c e n t e m e n t e a c q u i s t a t a d a l l a p r e m i e r M e l o n i p e r c i r c a 1 , 2 m i l i o n i d i e u r o " . L o d i c e A g o s t i n o S a n t i l l o ( M 5 S ) , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A m b i e n t e , t e r r i t o r i o e l a v o r i p u b b l i c i d e l l a C a m e r a . " U n ’ o p e r a z i o n e a l q u a n t o r a r a , n e l s u o g e n e r e , v i s t o c h e M e l o n i h a r i l e v a t o u n a v i l l a p a t t u e n d o l a v o r i d i r i s t r u t t u r a z i o n e a c a r i c o d e i v e n d i t o r i , t r a c u i n u m e r o s i i n t e r v e n t i d i e f f i c i e n t a m e n t o e n e r g e t i c o . Q u i n d i l a v o r i a c a r i c o d e i v e n d i t o r i , m a a t o t a l e b e n e f i c i o d e l l a p r e m i e r , c h e i n v i r t ù d i u n a t t o d i i m m i s s i o n e d i p o s s e s s o a n t i c i p a t o è a n d a t a a d a b i t a r e n e l l a v i l l a a n c h e i n a n t i c i p o , q u a n d o a n c o r a n o n n e e r a p r o p r i e t a r i a - p r o s e g u e S a n t i l l o - . Q u a n t i c o m u n i m o r t a l i r i e s c o n o a f a r s i r i s t r u t t u r a r e l a c a s a d a l v e n d i t o r e ? A l l o s t e s s o t e m p o l a v i l l a , p r e c e d e n t e m e n t e a c c a t a s t a t a c o m e u n A 7 , q u i n d i c o m e v i l l i n o , d o p o i l a v o r i d a c i r c a 3 0 0 m i l a e u r o c h e h a n n o p o r t a t o a u n s e n s i b i l e a u m e n t o d i s u p e r f i c i e , v a n i e r e n d i t a c a t a s t a l e , è s e m p r e s t a t a d i c h i a r a t a d a i v e n d i t o r i c o m e u n A 7 " . " L o h a r i v e l a t o o g g i l a t e s t a t a D o m a n i , s p i e g a n d o c h e d o p o l a m o l e d i q u e i l a v o r i , c o n t a n t o d i p i s c i n a , s e m b r a v a p i ù c o e r e n t e u n a c c a t a s t a m e n t o c o m e A 8 , q u i n d i c o m e v i l l a . Q u e s t o a v r e b b e c o m p o r t a t o o n e r i f i s c a l i m o l t o p i ù a l t i p e r l a p r e m i e r . I n s o m m a , l a s i t u a z i o n e n e g l i a n n i s i f a s e m p r e p i ù i n g a r b u g l i a t a " , d i c e a n c o r a l ' e s p o n e n t e M 5 s . " N é è s e r v i t a u n ’ i n t e r r o g a z i o n e d e l l e o p p o s i z i o n i c h e , a m a r z o 2 0 2 5 , c h i e d e v a l u m i s u l l ’ e v e n t u a l e u t i l i z z o d i s o l d i p u b b l i c i e s u l l ’ e v e n t u a l e f r u i z i o n e d e i b o n u s e d i l i z i , S u p e r b o n u s i n p r i m i s , t a n t o v i t u p e r a t i d a l l a p r e m i e r . I l m i n i s t r o C i r i a n i , i n q u e l l a s e d e , s i l i m i t ò a d i r e c h e n o n c ’ e r a s t a t o a l c u n i m p e g n o d i d e n a r o p u b b l i c o . M a s i è t r a t t a t o d i u n a n o n r i s p o s t a . N o i c h i e d e r e m o a l G o v e r n o l u m i p e r c a p i r e s e l a r i s t r u t t u r a z i o n e d e l l a v i l l a è s t a t a e f f e t t u a t a c o n u s o d i b o n u s e d i l i z i d i c u i h a i n d i r e t t a m e n t e b e n e f i c i a t o l a p r e m i e r e s e i l n u o v o a c c a t a s t a m e n t o s i a r e g o l a r e , c o n s i d e r a n d o c h e a n c h e d i q u e s t o a v r e b b e b e n e f i c i a t o i n d i r e t t a m e n t e l a m e d e s i m a p r e m i e r ” , c o n c l u d e .