Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "La sinistra sempre pronta a far la morale sul rispetto per le donne poi dà della prostituita alla Meloni. È quello che ha fatto oggi Landini definendo una cortigiana la premier. Questa è la sinistra che si indigna quando la Meloni li accusa di violentare il clima. Ti sono vicina presidente". Lo scrive su Facebook il ministro del Turismo Daniela Santanchè.
Governo: Santanchè, 'sinistra sempre pronta a fare la morale dà della prostituita a Meloni'
16 ottobre, 2025 • 17:40