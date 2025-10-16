R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a s i n i s t r a s e m p r e p r o n t a a f a r l a m o r a l e s u l r i s p e t t o p e r l e d o n n e p o i d à d e l l a p r o s t i t u i t a a l l a M e l o n i . È q u e l l o c h e h a f a t t o o g g i L a n d i n i d e f i n e n d o u n a c o r t i g i a n a l a p r e m i e r . Q u e s t a è l a s i n i s t r a c h e s i i n d i g n a q u a n d o l a M e l o n i l i a c c u s a d i v i o l e n t a r e i l c l i m a . T i s o n o v i c i n a p r e s i d e n t e " . L o s c r i v e s u F a c e b o o k i l m i n i s t r o d e l T u r i s m o D a n i e l a S a n t a n c h è .