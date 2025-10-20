R o m a , 2 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " E n n e s i m o t r a g u a r d o r a g g i u n t o d a q u e s t o G o v e r n o . O g g i , i n f a t t i , i l g o v e r n o g u i d a t o d a G i o r g i a M e l o n i è i l t e r z o p i ù l o n g e v o d e l l a s t o r i a d e l l a R e p u b b l i c a I t a l i a n a . U n r i s u l t a t o f r u t t o d e l l a s e r i e t à , d e l p r a g m a t i s m o e d e l l a c r e d i b i l i t à c h e s i n d a l p r i m o g i o r n o i l n o s t r o e s e c u t i v o h a g a r a n t i t o a l l ’ I t a l i a e a g l i i t a l i a n i e c h e p r o s e g u i r à c o n s e m p r e p i ù c o n v i n z i o n e d i e s s e r e s u l l a s t r a d a g i u s t a " . C o s ì i l v i c e p r e s i d e n t e d e l g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a i n S e n a t o S a l v o S a l l e m i .