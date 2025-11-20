R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t a l e g g e e l e t t o r a l e f u s c r i t t a p e r d e t e r m i n a r e u n p a r e g g i o e u n a m a g g i o r a n z a U r s u l a , t r e a n n i f a G i o r g i a r i u s c ì a d a g g i u d i c a r s i u n a m a g g i o r a n z a i n r a g i o n e d i c i r c o s t a n z e i r r i p e t i b i l i . N e s s u n o p u ò v i n c e r e c o n q u e s t a l e g g e e l e t t o r a l e , e s s a p o r t a s o l o a l l a p a l u d e , c h e i n g h i o t t i r e b b e s i a l a p r e m i e r c h e l a l e g i t t i m a s f i d a n t e . D e b b o n o f a r e c o m e h a n n o s a p u t o f a r e i e r i s u l l a v i o l e n z a a l l e d o n n e : u n a c c o r d o a l l a l u c e d e l s o l e p e r u n n u o v o b i p o l a r i s m o " . C o s ì G i a n f r a n c o R o t o n d i , p r e s i d e n t e D c e d e p u t a t o d i F d i , i n t e r v i s t a t o d a l ‘ T e m p o ’ . " B i g n a m i h a r a g i o n e , m a i l Q u i r i n a l e é p a r t e l e s a n e l l a v i c e n d a . G a r o f a n i h a e s p r e s s o o p i n i o n i p o l i t i c h e s u e , i n u n a s i t u a z i o n e p r i v a t a , m a u n c o n s i g l i e r e d e l C a p o d e l l o S t a t o n o n è m a i s o l o , n e m m e n o q u a n d o è s o l o " , c o n c l u d e .