R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ M e l o n i v u o l e i l Q u i r i n a l e c o n u n a n u o v a l e g g e e l e t t o r a l e c h e n o n m i g l i o r a q u e l l ’ a t t u a l e m a c h e l e s e r v e p e r a v e r e u n s i s t e m a c h e l e p e r m e t t e r e b b e d i f a r e i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a c o n u n s o l o v o t o i n p i ù . I l c e n t r o s i n i s t r a d e v e a v e r e c h i a r o q u e s t o s c e n a r i o e o s t a c o l a r e l a n u o v a l e g g e e l e t t o r a l e . I n o l t r e d e v e p r o p o r r e u n ’ a l t e r n a t i v a n o n s o l o d i o p p o s i z i o n e m a d i G o v e r n o e , p e r f a r l o , h a b i s o g n o a n c h e d i u n a g a m b a m o d e r a t a , p i ù c e n t r i s t a , c h e m a n c a a l l ’ a l l e a n z a a t t u a l e ” . C o s ì M a t t e o R i c c i , q u e s t a m a t t i n a s u R a i n e w s 2 4 . “ C h i m e t t e i n d i s c u s s i o n e l a l e a d e r s h i p d i S c h l e i n s b a g l i a , i l P d v a r a f f o r z a t o e u n i t o e i r i s u l t a t i c o m p l e s s i v i d e l l e r e g i o n a l i d i r a n n o c h e g l i e l e t t o r i d i c e n t r o s i n i s t r a s o n o m a g g i o r i d i q u e l l i d i c e n t r o d e s t r a . - d i c h i a r a R i c c i - P e r q u a n t o r i g u a r d a l a l e g g e d i b i l a n c i o , l a r i t e n g o i n u t i l e , c o n t i n u a a d a u m e n t a r e t a s s e s e n z a d a r e r i s p o s t e a i p i ù d e b o l i . - p r o s e g u e - S u l l a q u e s t i o n e e c o n o m i c a l ’ I t a l i a i n E u r o p a n o n h a f a t t o n u l l a , d o v e v a p o r t a r e a v a n t i u n a b a t t a g l i a f o r t e p e r i l p i a n o D r a g h i p e r o t t e n e r e n u o v i f o n d i P n r r , s e n z a q u e l l i a t t u a l i s a r e m m o i n r e c e s s i o n e e n o n o s t a n t e c i ò s i a m o c o m u n q u e u l t i m i p e r c r e s c i t a i n E u r o p a ” .