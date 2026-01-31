R o m a , 3 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " V e r d e r a m i a d i f f e r e n z a d i a l t r i s u o i c o l l e g h i è a b i t u a t o a p a r l a r e p e r v i r g o l e t t a t i a n o n i m i . E p e n s a c h e r i b a d i r e i l f a l s o g l i r e s t i t u i s c a u n a c r e d i b i l i t à c h e p u r t r o p p o h a p e r s o . A p p r e z z o c h e c o m b a t t a p e r l e s u e i d e e p o l i t i c h e m a i l g i o r n a l i s m o è u n ’ a l t r a c o s a . C o n f e r m o : n o n h o v i s t o V a n n a c c i n e m m e n o n e l l e u l t i m e d u e s e t t i m a n e c o m e n o n l ’ h o v i s t o i n s e g r e t o a i C a n o t t i e r i d i R o m a . S o n o s e m p l i c e m e n t e F a k e N e w s d i u n g i o r n a l i s t a c h e n o n v e r i f i c a l e f o n t i " . L o r i b a d i s c e M a t t e o R e n z i i n u n a n o t a .