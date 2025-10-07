R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " G i o r g i a M e l o n i p a r e o s s e s s i o n a t a d a i m i e i i n c a r i c h i , n a z i o n a l i e n o n . C o s ì t a n t o d a n o n r e n d e r s i c o n t o c h e a c c u s a g l i a l t r i d i p e n s a r e s o l o a l l e p o l t r o n e . F a r e b b e q u a s i r i d e r e s e n o n f o s s e c h e l o d i c e c h i d a 1 9 a n n i s i e d e a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i a v e n d o f a t t o n e l l ’ o r d i n e l a p a r l a m e n t a r e , l a v i c e p r e s i d e n t e , l a m i n i s t r a , l a p r e m i e r e p u n t a n d o a d e s s o a l Q u i r i n a l e . M e l o n i p a r l a d i p o l t r o n e p e r n o n p a r l a r e d i p r e s s i o n e f i s c a l e e c o s t o d e l l a v i t a " . C o s ì i n u n a n o t a i l l e a d e r d i I t a l i a V i v a M a t t e o R e n z i , r i s p o n d e n d o a l l e d i c h i a r a z i o n i d e l l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i a P o r t a a P o r t a .