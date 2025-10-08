R o m a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " P e n s o c h e l a p o l i t i c a , t u t t a , d e s t r a e s i n i s t r a , d o v r e b b e c o n f r o n t a r s i p i ù s u i t e m i d e g l i s t i p e n d i , d e l f i s c o , d e l l ’ e m e r g e n z a a b i t a t i v a o d e l l ’ e m e r g e n z a a l i m e n t a r e r i s p e t t o a l l e d i s c u s s i o n i i d e o l o g i c h e e s t e r i l i c h e s e n t i a m o i n q u e s t e o r e " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i n e l l a e n e w s . " A b b i a m o u n a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o c h e d i f f o n d e v i t t i m i s m o a r e t i u n i f i c a t e a c c u s a n d o d i t u t t o l a s i n i s t r a ; f o r s e s a r e b b e u t i l e c h e M e l o n i s i m e t t e s s e a l a v o r a r e s u c a s a e s t i p e n d i , a n z i c h é f r i g n a r e d a V e s p a . A b b i a m o p e r ò a n c h e u n a s i n i s t r a c h e s i m o b i l i t a s o l o s u i t e m i i n t e r n a z i o n a l i ( o m e g l i o : s u a l c u n i t e m i i n t e r n a z i o n a l i ) ; f o r s e s a r e b b e u t i l e p a r l a r e d e l l a p r e s s i o n e f i s c a l e c h e s f i o r a i l 4 3 % o d e l c o s t o d e l l a v i t a c h e a u m e n t a s e n z a s o s t a . L ’ h o s c r i t t o c o m m e n t a n d o i d a t i d i o g g i d i B a n c a d ’ I t a l i a , l o d i c o i n t u t t e l e m i e u s c i t e p u b b l i c h e . L a p o l i t i c a h a i l d o v e r e d i t o r n a r e a c o n f r o n t a r s i s u l l e v e r e s f i d e d e l l a q u o t i d i a n i t à . S e n z a c o n t i n u a r e c o n q u e s t o p i a g n i s t e o v i t t i m i s t i c o e i d e o l o g i c o " .