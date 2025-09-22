R o m a , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I m e r c a t i f i n a n z i a r i d i c o n o c h e l ’ I t a l i a v a m e g l i o d e l l a F r a n c i a . V i s t a l a s i t u a z i o n e f r a n c e s e , c r e d e t e m i , n o n è g r a n c h è , m a a c c o n t e n t i a m o c i . P e r ò i m e r c a t i r i o n a l i , q u e l l i i n c u i s i f a l a s p e s a , m i p a r e c h e s t i a n o s o f f r e n d o . I l c e t o m e d i o b o c c h e g g i a , c i s o n o m e n o s o l d i i n t a s c a , c r e s c e t r o p p o i l c a r r e l l o d e l l a s p e s a . S b a g l i o ? N e p a r l o m e r c o l e d ì a l l e 1 5 : 0 0 i n A u l a a l S e n a t o c o n i l M i n i s t r o G i o r g e t t i . E a l l a L e o p o l d a p r e s e n t e r e m o l e n o s t r e p r o p o s t e p e r c a m b i a r e p a s s o " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i n e l l a e n e w s .