R o m a , 5 d i c ( A d n k r o n o s ) - " I e r i G i o r g i a M e l o n i h a i n v i t a t o i l C r o w n P r i n c e d i R i a d , B i n S a l m a n , i n I t a l i a . C r e d o s i a u n a s c e l t a g i u s t a : m e g l i o t a r d i c h e m a i . E v i t o d i r i c o r d a r e c h e c o s a d i c e v a M e l o n i s u l l ’ A r a b i a S a u d i t a e c o s a d i c e v a m o n o i . A n c h e q u i : d i r e l e c o s e g i u s t e p r i m a d e g l i a l t r i f o r s e n o n p o r t a v o t i , m a è l ’ u n i c a c o s a c h e u n p o l i t i c o d e v e f a r e d a v v e r o . I l f u t u r o v a c o s t r u i t o , n o n p u ò e s s e r e s o l o a s p e t t a t o " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i n e l l a s u a e n e w s .