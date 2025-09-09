R o m a , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " S o n o s t a t o a C e r n o b b i o p e r l ’ a p p u n t a m e n t o a n n u a l e d i r i f l e s s i o n e s u l l a s i t u a z i o n e e c o n o m i c a d e l P a e s e . D a v a n t i a u n g r u p p o d i i m p r e n d i t o r i e m a n a g e r i n m a g g i o r a n z a s o s t e n i t o r i d e l G o v e r n o M e l o n i , h o d e t t o c h e n o n a v r e i l i s c i a t o i l p e l o a l l a p l a t e a . M i p i a c e p a r l a r e i n m o d o l i b e r o e s e n z a f r o n z o l i " . C o s ì M a t t e o R e n z i n e l l a e n e w s . " E d u n q u e h o s p i e g a t o i n m o d o t e c n i c o e r a z i o n a l e p e r c h é i n u m e r i d a n n o t o r t o a l l a P r e m i e r e a l l a s u a n a r r a z i o n e c h e t u t t i i m e d i a a c c e t t a n o s e n z a f i a t a r e . È a u m e n t a t o i l d e b i t o p u b b l i c o , è a u m e n t a t a l a p r e s s i o n e f i s c a l e , è a u m e n t a t o i l n u m e r o d i i t a l i a n i c h e l a s c i a n o i l P a e s e . C r o l l a i l n u m e r o d e i n e o n a t i , i n v e c e . E i l P i l c r e s c e m o l t o m e n o d e l p r e v i s t o , s p e c i e p e n s a n d o c h e i 2 0 0 m i l i a r d i € d e l P n r r a v r e b b e r o d o v u t o f a r c i v o l a r e " . " U s c e n d o d a l l a s a l a , m i h a n n o f e r m a t o i n t a n t i . A n c h e p e r c h é s o n o s t a t o u n p o ’ p r o v o c a t o r i o : ' m a d a v v e r o v i p i a c e p a g a r e p i ù t a s s e ? C o n t e n t i v o i , c o n t e n t i t u t t i ' . E i n d i v e r s i m i h a n n o s u s s u r r a t o a b a s s a v o c e : è v e r o , h a i r a g i o n e , s o n o n u m e r i o g g e t t i v i e q u e s t o G o v e r n o n o n f a n u l l a . M a p o i v e d i a m o i g u a i d e l l a F r a n c i a o d e l R e g n o U n i t o e p e n s i a m o c h e t u t t o s o m m a t o m e g l i o l ’ i m m o b i l i s m o d i G i o r g i a r i s p e t t o a l c a o s d i a l t r e p a r t i d e l m o n d o . I n s o m m a l a t e s i d i f o n d o è : m e g l i o u n G o v e r n o c h e n o n f a n u l l a a u n G o v e r n o c h e f a d a n n i . M a i l p r o b l e m a è c h e m e n t r e i l m o n d o c o r r e , s t a r e f e r m i è g i à u n d a n n o . U n d a n n o a p r e s c i n d e r e . E i l c o s t o l o p a g a n o s o p r a t t u t t o l e f a m i g l i e d e l f u c e t o m e d i o , c h e h a n n o u n c o s t o d e l l a v i t a s e m p r e p i ù a l t o e i g i o v a n i " .