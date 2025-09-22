R o m a , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " P e n s o c h e d o b b i a m o t u t t i a b b a s s a r e i t o n i . M i c o l p i s c o n o i m e m b r i d e l G o v e r n o c h e c i p a r a g o n a n o a l l e B r i g a t e R o s s e e m i r i c o r d o q u a n d o d a s e g r e t a r i o d e l P d d e c i s i d i n o n c a v a l c a r e e s t r u m e n t a l i z z a r e l a v i c e n d a d e l c a n d i d a t o c o n s i g l i e r e c o m u n a l e d e l l a L e g a c h e a M a c e r a t a f e r ì s e i p e r s o n e e s p a r ò a l l a s e d e d e l P d . L a d e s t r a i t a l i a n a , i n v e c e , p e n s a s i a c o n v e n i e n t e a l z a r e i t o n i . P e r m e n o , b i s o g n a c a m b i a r e l i n g u a g g i o . N o n è u n c a s o c h e u n o d e i p r i m i i n c o n t r i a l l a L e o p o l d a – v e n e r d ì a l l e 1 8 . 3 0 – s a r à u n d i a l o g o b e l l o e c i v i l e c o n i l M i n i s t r o P i a n t e d o s i " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i n e l l a e n e w s .