R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " D u e a r g o m e n t i f o n d a m e n t a l i i n q u e s t a e n e w s : s i c u r e z z a e t a s s e . L ’ o p i n i o n e p u b b l i c a t e n d e a p e r c e p i r e q u e s t i t e m i c o m e t e m i d i d e s t r a . M a i n r e a l t à d i r e c h e v o g l i a m o p i ù s i c u r e z z a e m e n o t a s s e è u n p r i n c i p i o d i b u o n s e n s o . L a s i n i s t r a d e v e s v e g l i a r s i s u p a r t i t e d i q u e s t o g e n e r e : l e r a r e v o l t e i n c u i h a v i n t o , i n p a s s a t o , h a v i n t o p e r c h é a v e v a c r e d i b i l i t à a n c h e s u q u e s t i p u n t i " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i n e l l a e n e w s . " M a q u e l l o c h e p i ù c o l p i s c e è c h e o g g i a l G o v e r n o c ’ è l a D e s t r a . M e l o n i h a v i n t o l e e l e z i o n i d i c e n d o p i ù s i c u r e z z a e m e n o t a s s e e d a q u a n d o c ’ è q u e s t o g o v e r n o g l i i t a l i a n i v e d o n o m e n o s i c u r e z z a e p i ù t a s s e P e r c h é i n I t a l i a c r e s c e l ’ a l l a r m e p e r l a d i f f u s a c r i m i n a l i t à , c o m e d i m o s t r a n o l e v i c e n d e d i c r o n a c a ( a n c h e ) d i q u e s t i g i o r n i . P e r c h é i n I t a l i a c r e s c e l a p r e s s i o n e f i s c a l e e t o c c a q u a s i i l 4 3 % m e n t r e l a l e g g e d i b i l a n c i o è f a t t a d i m a r c h e t t e p e r g l i a m i c i d e g l i a m i c i " . " H o f a t t o u n a p r o p o s t a : m e t t i a m o p i ù c a r a b i n i e r i e p o l i z i o t t i p e r l e s t r a d e . E l i b e r i a m o l i d a i n c a r i c h i i n u t i l i c o m e q u e l l o d i p r e s i d i a r e i l c e n t r o m i g r a n t i v u o t o i n A l b a n i a . H o p a r l a t o r e c e n t e m e n t e c o n E d i R a m a , P r i m o M i n i s t r o d e l l ’ A l b a n i a , e m i h a c o n f e r m a t o c h e l u i v o l e n t i e r i t r a s f o r m e r e b b e q u e l c e n t r o m i g r a n t i i n u n c a r c e r e , c o m e p r o p o s t o d a n o i , p e r p r i m i , o r m a i t a n t i m e s i f a . Q u e s t o c o n s e n t i r e b b e a l l ’ I t a l i a d i s m e t t e r e d i s p r e c a r e s o l d i e a v e r e 5 0 0 t r a c a r a b i n i e r i e p o l i z i o t t i i n p i ù s u l l e n o s t r e s t r a d e a n z i c h é a g i o c a r e a b u r r a c o i n A l b a n i a . Q u a n t i a l t r i o m i c i d i , v i o l e n z e s e s s u a l i , r e a t i v a r i d o b b i a m o s o p p o r t a r e p r i m a c h e G i o r g i a M e l o n i p r e n d a i l c o r a g g i o a d u e m a n i e r i p o r t i i c a r a b i n i e r i e i p o l i z i o t t i a d i f e n d e r e l e p e r s o n e o n e s t e i n I t a l i a ? N o n b a s t a c r i t i c a r e , e c c o l a n o s t r a p r o p o s t a : i n A l b a n i a f a c c i a m o u n c a r c e r e e l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e r i p o r t i a m o l e i n I t a l i a " .