R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L e p a r o l e d i L a n d i n i s o n o v e r g o g n o s e , s e s s i s t e e m a c h i s t e . D e f i n i r e ‘ c o r t i g i a n a d i T r u m p ’ G i o r g i a M e l o n i è l o s p e c c h i o d e l l ’ a g i r e d e l s e g r e t a r i o d e l l a C g i l , v i o l e n t o e f r u s t r a t o . L a s i n i s t r a s i f a b e l l a s t r a p p a n d o s i l e v e s t i a t u t e l a d e l l a d o n n a e c e n s u r a n d o p a r o l e s u p a r o l e e c o s a a c c a d e ? A c c a d e c h e i l c a p o d e l m a g g i o r s i n d a c a t o d e i l a v a t o r i e d e l l e l a v o r a t r i c i , l e d o n n e c o s t i t u i s c o n o i l 4 4 , 9 d e g l i i s c r i t t i t o t a l i p a r i a o l t r e 2 m i l i o n i e 3 0 0 m i l a s o t t o s c r i z i o n i r o s a , u s a u n l i n g u a g g i o v o l g a r e n e i c o n f r o n t i d i G i o r g i a M e l o n i . U n ' o f f e s a c h e f a t i c o a c o m m e n t a r e , c h e s i a g g i u n g e a l l e r i v o l t e s o c i a l i , a l l a t e s t a d e l s u o c o r t e o c o n l o s t r i s c i o n e i n n e g g i a n t e a l l a s t r a g e d e l 7 o t t o b r e , a g l i s c i o p e r i g e n e r a l i i n d e t t i d a l g i o r n o a l l a n o t t e i n s p r e g i o d e l l e n o r m e v i g e n t i " . C o s ì i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i F a b i o R a m p e l l i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a . " C o n s i g l i e r e i a L a n d i n i d i f r e q u e n t a r e u n c o r s o d i g e s t i o n e d e l l a r a b b i a d a u n o t t i m o p s i c o t e r a p e u t a , o n d e e v i t a r e c h e l a s u a v i o l e n z a v e r b a l e p o s s a t r a s f o r m a r s i i n v i o l e n z a f i s i c a , s u l l e o r m e d e i t e p p i s t i p r e s e n t i n e l l a s u a m a n i f e s t a z i o n e d i c u i n o n s i è a c c o r t o . C o s ì c o m e n o n s i è a c c o r t o d e i c i m e l i d e l l ’ i n d u s t r i a a u t o m o b i l i s t i c a i t a l i a n a v e n d u t i a l l ’ e s t e r o , d e l l e p r o d u z i o n i d e l o c a l i z z a t e f u o r i I t a l i a o d e i c o n t r a t t i a 5 e u r o l ’ o r a s o t t o s c r i t t i d a l l a C g i l . V a l e t u t t o , t r a n n e g l i i n t e r e s s i d e i l a v o r a t o r i e l a d i g n i t à d e l l a d o n n a . I l p e g g i o r e s i n d a c a t o d e l l a s t o r i a " , c o n c l u d e .