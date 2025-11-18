( A d n k r o n o s ) - " A p p r e n d i a m o o g g i d a l l a s t a m p a c h e p e r s o n e c h e r i c o p r o n o i l r u o l o d i c o n s i g l i e r i d e l Q u i r i n a l e a u s p i c h e r e b b e r o i n i z i a t i v e c o n t r o i l p r e s i d e n t e G i o r g i a M e l o n i e i l c e n t r o d e s t r a , e s p r i m e n d o a l t r e s ì g i u d i z i d i i n a d e g u a t e z z a n e i c o n f r o n t i d e l l ' a t t u a l e m a g g i o r a n z a d i G o v e r n o " , l e p a r o l e d i B i g n a m i , c h e f a n n o r i f e r i m e n t o a d u n a r t i c o l o d e l d i r e t t o r e d e ' L a V e r i t à , M a u r i z i o B e l p i e t r o , c h e l a n o t a d e l Q u i r i n a l e d e f i n i s c e p e r l ' a p p u n t o " e n n e s i m o a t t a c c o a l l a P r e s i d e n z a d e l l a R e p u b b l i c a c o s t r u i t o s c o n f i n a n d o n e l r i d i c o l o " . I l q u o t i d i a n o p a r l a d i " s t r a n e m a n o v r e p e r i m p e d i r e n o n s o l o u n a v i t t o r i a d i G i o r g i a M e l o n i , m a c h e u n a m a g g i o r a n z a n o n d i s i n i s t r a n e l l a p r o s s i m a l e g i s l a t u r a p o s s a d e c i d e r e i l s o s t i t u t o d i S e r g i o M a t t a r e l l a . A q u a n t o p a r e s i r a g i o n a d i u n a ' g r a n d e l i s t a c i v i c a n a z i o n a l e ' , u n a s p e c i e d i r i e d i z i o n e d e l l ’ U l i v o , c o n d e n t r o t u t t i . U n ’ a m m u c c h i a t a c e n t r i s t a p e r t o g l i e r e v o t i a l l a M e l o n i . M a f o r s e q u e s t o p o t r e b b e n o n e s s e r e s u f f i c i e n t e e a l l o r a - s c r i v e a n c o r a B e l p i e t r o - i l c o n s i g l i e r e d i M a t t a r e l l a , F r a n c e s c o S a v e r i o G a r o f a n i , t r e l e g i s l a t u r e c o m e p a r l a m e n t a r e d e l P d , i n v o c a l a p r o v v i d e n z a . ' U n a n n o e m e z z o d i t e m p o f o r s e n o n b a s t a p e r t r o v a r e q u a l c u n o c h e b a t t a i l c e n t r o d e s t r a : c i v o r r e b b e u n p r o v v i d e n z i a l e s c o s s o n e ' , s u s s u r r a l ’ u o m o d e l C o l l e " . " I n c h e c o s a c o n s i s t a l o s c o s s o n e n o n è n o t o , m a l o s i p u ò i m m a g i n a r e . U n n o a l r e f e r e n d u m s u l l a g i u s t i z i a p o t r e b b e a i u t a r e . L a C o r t e d e i C o n t i e a l t r i g i u d i c i i m p e g n a t i a m e t t e r e i b a s t o n i f r a l e r u o t e a l l ’ E s e c u t i v o d a r e b b e r o u n a m a n o . E m a g a r i , p e r c h é n o , a n c h e u n a b e l l a c r i s i f i n a n z i a r i a c o m e a i t e m p i d i B e r l u s c o n i , c o n l o s p r e a d a l l e s t e l l e " .