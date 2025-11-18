R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I n a c c e t t a b i l i l e p a r o l e d e l c a p o g r u p p o B i g n a m i e i n t o l l e r a b i l e l a r e p l i c a a l Q u i r i n a l e d i B e l p i e t r o : u n a b u f a l a r i p e t u t a p i ù v o l t e n o n d i v e n t a u n a n o t i z i a e n a s c o n d e r s i d i e t r o l a l i b e r t à d i s t a m p a è u n o s t r a t a g e m m a c h e n o n s a l v a i l d i r e t t o r e d a l l ’ a v e r i n v e n t a t o u n a r i c o s t r u z i o n e r i d i c o l a e f a n t a s i o s a " . C o s ì C h i a r a B r a g a e F r a n c e s c o B o c c i a , c a p i g r u p p o P d a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i e a l S e n a t o , e N i c o l a Z i n g a r e t t i , c a p o d e l e g a z i o n e P d a l P a r l a m e n t o E u r o p e o . " C h i e d i a m o a l l a P r e m i e r M e l o n i , v i s t o c h e è d i r e t t a m e n t e c o i n v o l t a e v i s t o c h e v i e n e a t t a c c a t a l a p i ù a l t a e p i ù c a r a i s t i t u z i o n e d e l p a e s e , d i p r e n d e r e l e d i s t a n z e d a a f f e r m a z i o n i f a l s e c h e r i s c h i a n o u n c o n f l i t t o s e n z a p r e c e d e n t i t r a v e r t i c i d e l l o S t a t o " .