R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l Q u i r i n a l e n o n c ' e n t r a n u l l a c o n q u e l l o c h e a f f e r m a o h a a f f e r m a t o F r a n c e s c o S a v e r i o G a r o f a n i , u n c o n s i g l i e r e d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a c h e h a e s p r e s s o u n a s u a p o s i z i o n e p e r s o n a l e c h e n o n c o m m e n t i a m o " . L o a f f e r m a i l p o r t a v o c e n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a e v i c e - c a p o g r u p p o a l l a C a m e r a R a f f a e l e N e v i , i n t e r p e l l a t o d a ' A f f a r i t a l i a n i ' . " A s s o l u t a m e n t e n o n i n t e r v e n i a m o - r i b a d i s c e - s u q u a n t o è s u c c e s s o t r a i l c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a B i g n a m i e i l c o n s i g l i e r e G a r o f a n i . I l p r e s i d e n t e d e i d e p u t a t i d i F d i h a e s p r e s s o u n c o m m e n t o r i s p e t t o a u n a r t i c o l o g i o r n a l i s t i c o . T u t t o q u i , n o n c ' è n e s s u n c a s o t r a i l G o v e r n o e i l Q u i r i n a l e . C o m e h a d e t t o i e r i a n c h e l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i , n e s s u n o h a m a i m e s s o i n d i s c u s s i o n e l a t e r z i e t à d e l p r e s i d e n t e M a t t a r e l l a . E F o r z a I t a l i a h a p i e n a f i d u c i a n e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a " .