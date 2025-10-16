R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L e p a r o l e d i M a u r i z i o L a n d i n i c o n t r o i l P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i s o n o s e m p l i c e m e n t e i n a c c e t t a b i l i . U t i l i z z a r e t e r m i n i v o l g a r i e s e s s i s t i n e i c o n f r o n t i d i u n a d o n n a , o l t r e c h e d i u n r a p p r e s e n t a n t e d e l l e i s t i t u z i o n i , è u n g e s t o c h e d i s o n o r a i l d i b a t t i t o p u b b l i c o e m o s t r a u n a p r o f o n d a m a n c a n z a d i r i s p e t t o . D a c h i r a p p r e s e n t a m i g l i a i a d i l a v o r a t o r i c i s i a s p e t t a s e n s o d e l l e i s t i t u z i o n i , e q u i l i b r i o e c i v i l t à . I n v e c e L a n d i n i h a s c e l t o l a s t r a d a d e l l ’ i n s u l t o . A u s p i c h i a m o u n a p r e s a d i d i s t a n z a d e l l a s i n i s t r a , s e m p r e p r o n t a a s b a n d i e r a r s i f e m m i n i s t a , d a q u e s t o c o m p o r t a m e n t o v e r g o g n o s o . A G i o r g i a M e l o n i v a l a s o l i d a r i e t à e v i c i n a n z a m i a e d i t u t t a F o r z a I t a l i a ” . L o d i c h i a r a R a f f a e l e N e v i , p o r t a v o c e d i F o r z a I t a l i a .