R o m a , 2 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N u o v o t r a g u a r d o t a g l i a t o d a l g o v e r n o M e l o n i : è i l t e r z o p i ù l o n g e v o d e l l a s t o r i a d e l l a s t o r i a r e p u b b l i c a n a . C o n 1 . 0 9 4 g i o r n i d i d u r a t a d a l g i u r a m e n t o , è t e r z o s o l o d o p o d u e g o v e r n i , g u i d a t i d a B e r l u s c o n i , s e m p r e d i c e n t r o d e s t r a . E ’ e v i d e n t e c h e g l i i t a l i a n i p r e m i a n o u n a c o a l i z i o n e u n i t a e a c c o m u n a t a d a v a l o r i c o m u n i e c o n d i v i s i e a p p r e z z i n o l a l e a d e r s h i p d i G i o r g i a M e l o n i , p r i m a p r e m i e r d o n n a , c h e h a r e s t i t u i t o c r e d i b i l i t à e a u t o r e v o l e z z a a l l a n o s t r a N a z i o n e , m a s o p r a t t u t t o è g u i d a s e r i a p e r t u t t o l ’ e s e c u t i v o " . C o s ì A u g u s t a M o n t a r u l i , v i c e c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a a l l a C a m e r a . " E ’ u n g o v e r n o r e s p o n s a b i l e c h e g u a r d a a i c o n c r e t i e r e a l i b i s o g n i d e g l i i t a l i a n i , d e l l e f a m i g l i e e d e l l e i m p r e s e , d e i p e n s i o n a t i , d e l l e m a m m e l a v o r a t r i c i , c o m e d i m o s t r a a n c h e l a n u o v a m a n o v r a a c u i s i s t a l a v o r a n d o . N o n o s t a n t e i l c a n t o s t o n a t o d e l l e o p p o s i z i o n i c h e , p e r d i r a c c a t t a r e v o t i , s c r e d i t a l a p r o p r i a N a z i o n e a n c h e a l l ’ e s t e r o , g l i i t a l i a n i c i c o n f e r m a n o d i s t a r e d a l l a n o s t r a p a r t e " , c o n c l u d e .