Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "La conferenza stampa di Giorgia Meloni ha restituito limmagine di un Paese raccontato in modo indulgente e autocelebrativo, lontano dalle difficoltà concrete che famiglie e imprese affrontano ogni giorno. Una rappresentazione che attenua i problemi reali e propone una lettura della situazione economica molto più rassicurante di quanto consentano i dati". Così Antonio Misiani, responsabile Economia nella segreteria nazionale Pd. "Le rivendicazioni sullandamento delloccupazione e sulla riduzione del deficit non possono nascondere le fragilità strutturali che continuano a pesare sullItalia. La crescita economica è di fatto inchiodata ad un livello modestissimo e sistematicamente inferiore a quello dellarea euro, mentre la produttività del lavoro arretra. Senza il contributo decisivo del Pnrr, la tenuta delleconomia nazionale sarebbe stata messa seriamente a rischio". "Sul terreno dei salari, lesecutivo parla di recupero del potere dacquisto, ma la realtà è diversa: le retribuzioni reali restano significativamente più basse rispetto a quattro anni fa. Laumento delloccupazione, pur registrato dalle statistiche, riguarda quasi esclusivamente lavoratori over 50 e settori caratterizzati da scarsa produttività e bassi livelli salariali". "Anche sui conti pubblici il governo offre una lettura parziale. La riduzione del disavanzo, esibita come segnale di rigore e credibilità, è stata conseguita al prezzo di una pressione fiscale ai massimi degli ultimi dieci anni e di un ridimensionamento delle risorse destinate a servizi fondamentali come sanità e istruzione, senza una strategia credibile per sostenere leconomia reale. La manovra economica appena varata appare costruita principalmente per rassicurare i mercati finanziari, le agenzie di rating e contenere lo spread, mentre restano sullo sfondo gli obiettivi di sviluppo, coesione sociale e riduzione delle disuguaglianze. Crescita e produttività, nei fatti, non occupano un posto centrale nellazione di governo". "Nel corso della conferenza stampa sono mancati riferimenti concreti alla crisi della sanità pubblica, al nodo delle pensioni emblema delle promesse elettorali disattese e alle difficoltà quotidiane che gravano sulle famiglie. In assenza di risposte puntuali, la comunicazione dellesecutivo resta autoreferenziale e distante dalla vita reale delle persone. Mentre la Presidente del Consiglio continua a richiamarsi alla coerenza come tratto distintivo del proprio percorso politico, decisioni e indicatori economici segnalano uno scollamento crescente dalla realtà sociale ed economica italiana". "Agli italiani non servono slogan, propaganda o polemiche strumentali contro giudici e istituzioni. Serve un confronto serio, trasparente e responsabile su come affrontare i problemi concreti del Paese. È su questo terreno che si misura davvero la credibilità di chi governa".