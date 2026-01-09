R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L a c o n f e r e n z a s t a m p a d i G i o r g i a M e l o n i h a r e s t i t u i t o l ’ i m m a g i n e d i u n P a e s e r a c c o n t a t o i n m o d o i n d u l g e n t e e a u t o c e l e b r a t i v o , l o n t a n o d a l l e d i f f i c o l t à c o n c r e t e c h e f a m i g l i e e i m p r e s e a f f r o n t a n o o g n i g i o r n o . U n a r a p p r e s e n t a z i o n e c h e a t t e n u a i p r o b l e m i r e a l i e p r o p o n e u n a l e t t u r a d e l l a s i t u a z i o n e e c o n o m i c a m o l t o p i ù r a s s i c u r a n t e d i q u a n t o c o n s e n t a n o i d a t i " . C o s ì A n t o n i o M i s i a n i , r e s p o n s a b i l e E c o n o m i a n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e P d . " L e r i v e n d i c a z i o n i s u l l ’ a n d a m e n t o d e l l ’ o c c u p a z i o n e e s u l l a r i d u z i o n e d e l d e f i c i t n o n p o s s o n o n a s c o n d e r e l e f r a g i l i t à s t r u t t u r a l i c h e c o n t i n u a n o a p e s a r e s u l l ’ I t a l i a . L a c r e s c i t a e c o n o m i c a è d i f a t t o i n c h i o d a t a a d u n l i v e l l o m o d e s t i s s i m o e s i s t e m a t i c a m e n t e i n f e r i o r e a q u e l l o d e l l ’ a r e a e u r o , m e n t r e l a p r o d u t t i v i t à d e l l a v o r o a r r e t r a . S e n z a i l c o n t r i b u t o d e c i s i v o d e l P n r r , l a t e n u t a d e l l ’ e c o n o m i a n a z i o n a l e s a r e b b e s t a t a m e s s a s e r i a m e n t e a r i s c h i o " . " S u l t e r r e n o d e i s a l a r i , l ’ e s e c u t i v o p a r l a d i r e c u p e r o d e l p o t e r e d ’ a c q u i s t o , m a l a r e a l t à è d i v e r s a : l e r e t r i b u z i o n i r e a l i r e s t a n o s i g n i f i c a t i v a m e n t e p i ù b a s s e r i s p e t t o a q u a t t r o a n n i f a . L ’ a u m e n t o d e l l ’ o c c u p a z i o n e , p u r r e g i s t r a t o d a l l e s t a t i s t i c h e , r i g u a r d a q u a s i e s c l u s i v a m e n t e l a v o r a t o r i o v e r 5 0 e s e t t o r i c a r a t t e r i z z a t i d a s c a r s a p r o d u t t i v i t à e b a s s i l i v e l l i s a l a r i a l i " . " A n c h e s u i c o n t i p u b b l i c i i l g o v e r n o o f f r e u n a l e t t u r a p a r z i a l e . L a r i d u z i o n e d e l d i s a v a n z o , e s i b i t a c o m e s e g n a l e d i r i g o r e e c r e d i b i l i t à , è s t a t a c o n s e g u i t a a l p r e z z o d i u n a p r e s s i o n e f i s c a l e a i m a s s i m i d e g l i u l t i m i d i e c i a n n i e d i u n r i d i m e n s i o n a m e n t o d e l l e r i s o r s e d e s t i n a t e a s e r v i z i f o n d a m e n t a l i c o m e s a n i t à e i s t r u z i o n e , s e n z a u n a s t r a t e g i a c r e d i b i l e p e r s o s t e n e r e l ’ e c o n o m i a r e a l e . L a m a n o v r a e c o n o m i c a a p p e n a v a r a t a a p p a r e c o s t r u i t a p r i n c i p a l m e n t e p e r r a s s i c u r a r e i m e r c a t i f i n a n z i a r i , l e a g e n z i e d i r a t i n g e c o n t e n e r e l o s p r e a d , m e n t r e r e s t a n o s u l l o s f o n d o g l i o b i e t t i v i d i s v i l u p p o , c o e s i o n e s o c i a l e e r i d u z i o n e d e l l e d i s u g u a g l i a n z e . C r e s c i t a e p r o d u t t i v i t à , n e i f a t t i , n o n o c c u p a n o u n p o s t o c e n t r a l e n e l l ’ a z i o n e d i g o v e r n o " . " N e l c o r s o d e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a s o n o m a n c a t i r i f e r i m e n t i c o n c r e t i a l l a c r i s i d e l l a s a n i t à p u b b l i c a , a l n o d o d e l l e p e n s i o n i – e m b l e m a d e l l e p r o m e s s e e l e t t o r a l i d i s a t t e s e – e a l l e d i f f i c o l t à q u o t i d i a n e c h e g r a v a n o s u l l e f a m i g l i e . I n a s s e n z a d i r i s p o s t e p u n t u a l i , l a c o m u n i c a z i o n e d e l l ’ e s e c u t i v o r e s t a a u t o r e f e r e n z i a l e e d i s t a n t e d a l l a v i t a r e a l e d e l l e p e r s o n e . M e n t r e l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o c o n t i n u a a r i c h i a m a r s i a l l a c o e r e n z a c o m e t r a t t o d i s t i n t i v o d e l p r o p r i o p e r c o r s o p o l i t i c o , d e c i s i o n i e i n d i c a t o r i e c o n o m i c i s e g n a l a n o u n o s c o l l a m e n t o c r e s c e n t e d a l l a r e a l t à s o c i a l e e d e c o n o m i c a i t a l i a n a " . " A g l i i t a l i a n i n o n s e r v o n o s l o g a n , p r o p a g a n d a o p o l e m i c h e s t r u m e n t a l i c o n t r o g i u d i c i e i s t i t u z i o n i . S e r v e u n c o n f r o n t o s e r i o , t r a s p a r e n t e e r e s p o n s a b i l e s u c o m e a f f r o n t a r e i p r o b l e m i c o n c r e t i d e l P a e s e . È s u q u e s t o t e r r e n o c h e s i m i s u r a d a v v e r o l a c r e d i b i l i t à d i c h i g o v e r n a " .