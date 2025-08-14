R o m a , 1 4 a g o ( A d n k r o n o s ) - " E l l y S c h l e i n h a p o s t o g i u s t a m e n t e l ’ a c c e n t o s u i n o d i c e n t r a l i p e r r i l a n c i a r e l o s v i l u p p o i t a l i a n o . I l p u n t o d i p a r t e n z a è c h e l a n o s t r a e c o n o m i a s i s t a f e r m a n d o , a l d i l à d e l t r i o n f a l i s m o d i c o m o d o c o n c u i i l g o v e r n o M e l o n i c o m m e n t a i d a t i c o n g i u n t u r a l i " . L o d i c e i l s e n a t o r e d e l P d A n t o n i o M i s i a n i , c o m m e n t a n d o l ' i n t e r v i s t a d i E l l y S c h l e i n a l l ' A d n k r o n o s . " E s a l t a n o l a c r e s c i t a d e l l ’ o c c u p a z i o n e , m a q u a n d o s i a n a l i z z a n o i d a t i s i s c o p r e c h e r i g u a r d a q u a s i d e l t u t t o g l i o v e r - 5 0 . S i v a n t a n o d e l c a l o d e l l o s p r e a d , m a n e s s u n o d i c e c h e q u e l l o i t a l i a n o è i l t e r z o p e g g i o r e d ’ E u r o p a , b e n p i ù a l t o d i q u e l l i d i G r e c i a , S p a g n a e P o r t o g a l l o . N e l f r a t t e m p o , n e l s e c o n d o t r i m e s t r e d e l 2 0 2 5 s i a m o a c r e s c i t a n e g a t i v a , c o n i d a z i d i T r u m p c h e a g g r a v e r a n n o l a s i t u a z i o n e , p e r c h é l a s v o l t a p r o t e z i o n i s t i c a v o l u t a d a g l i a m i c i a m e r i c a n i d e l l a M e l o n i c i c o s t e r à l a p e r d i t a d i i m p o r t a n t i q u o t e d i m e r c a t o e s t e r o e d i m o l t i s s i m i o c c u p a t i " , p r o s e g u e i l r e s p o n s a b i l e E c o n o m i a d e l P d . " I l n o s t r o g o v e r n o p u r t r o p p o è r i m a s t o a c a r i s s i m o a m i c o e i l p i a n o d i s o s t e g n o a n n u n c i a t o a d a p r i l e d a l l a p r e m i e r è s c o m p a r s o d a i r a d a r . C o s a a n c o r p i ù g r a v e , l ’ e s e c u t i v o d i d e s t r a n o n h a l a p i ù p a l l i d a i d e a d i c o m e f a r e r i p a r t i r e l ’ e c o n o m i a . I l m o d e l l o d i s v i l u p p o t r a i n a t o d a l l e e s p o r t a z i o n i s t a v e n e n d o m e n o e d i v e n t a e s s e n z i a l e r a f f o r z a r e l a d o m a n d a i n t e r n a , s o s t e n e n d o i r e d d i t i d e l l e f a m i g l i e , a n c h e c o n l ’ i n t r o d u z i o n e d i u n s a l a r i o m i n i m o e c o n m i s u r e p e r t a g l i a r e i l c o s t o d e l l ’ e n e r g i a e c o n t e n e r e i p r e z z i d e i g e n e r i d i p r i m a n e c e s s i t à . C i s o n o d a q u e s t o p u n t o d i v i s t a e s p e r i e n z e i n t e r e s s a n t i i n E u r o p a c h e p o t r e b b e r o e s s e r e r e p l i c a t e a n c h e i n I t a l i a " , s p i e g a M i s i a n i . ( A d n k r o n o s ) - " I l s e c o n d o p u n t o s u c u i g i u s t a m e n t e i n s i s t e l a s e g r e t a r i a d e l P d è l a p o l i t i c a i n d u s t r i a l e . L ’ I t a l i a s i s t a d e i n d u s t r i a l i z z a n d o n e l s i l e n z i o d e l g o v e r n o , c h e h a a s s i s t i t o i m p a s s i b i l e a 2 8 m e s i d i c a l o q u a s i i n i n t e r r o t t o d e l l a p r o d u z i o n e m a n i f a t t u r i e r a . L a d e s t r a p e n s a d i c a v a r s e l a s c a r i c a n d o l e c o l p e s u l G r e e n D e a l e u r o p e o . M a è u n a t e s i c h e n o n r e g g e . I l G r e e n D e a l v a l e a n c h e p e r l a S p a g n a , c h e c r e s c e a d u n a v e l o c i t à q u a t t r o v o l t e s u p e r i o r e a l l a n o s t r a " , p r o s e g u e i l s e n a t o r e d e l P d . " L a v e r i t à è c h e , a l n e t t o d e l l e c o r r e z i o n i p u r n e c e s s a r i e d e l p r o c e s s o e u r o p e o d i d e c a r b o n i z z a z i o n e , a b b i a m o b i s o g n o d i u n a p o l i t i c a i n d u s t r i a l e v e r a , i n g r a d o d i a c c e l e r a r e l a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e e v e r d e d e l n o s t r o s i s t e m a i n d u s t r i a l e e r i l a n c i a r e l a p r o d u t t i v i t à , c h e i n v e c e s i s t a p e r i c o l o s a m e n t e c o n t r a e n d o " , c o n c l u d e M i s i a n i .