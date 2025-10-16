R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S o l i d a r i e t à a l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i p e r l e f r a s i s e s s i s t e d e l s e g r e t a r i o d e l l a C g i l L a n d i n i c h e l a d e f i n i s c e ‘ c o r t i g i a n a d i T r u m p ’ . L a n d i n i , c h e d o v r e b b e r a p p r e s e n t a r e u n a s i n i s t r a p r o g r e s s i s t a , s i r i v e l a i l p e g g i o r e d e i m i s o g i n i . P e c c a t o c h e s i è d i m e n t i c a t o i l r u o l o c h e r i c o p r e c o m e c a p o d e l l a C g i l , s i n d a c a t o s t o r i c a m e n t e a n c h e f e m m i n i s t a . O r m a i i l d i b a t t i t o p o l i t i c o è s c a d u t o n e l p i ù b e c e r o s c r e d i t a m e n t o d e l l ’ a v v e r s a r i o c h e s e è d o n n a , c o m e l a n o s t r a p r e m i e r , è a n c o r p i ù s t u c c h e v o l e . A d e s s o L a n d i n i s i s c u s i c o n G i o r g i a M e l o n i . E ’ i l m i n i m o " . C o s ì i n u n a n o t a i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a M a s s i m o M i l a n i .