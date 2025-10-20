R o m a , 2 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l g o v e r n o M e l o n i è i l t e r z o p e r d u r a t a n e l l a s t o r i a d e l l a R e p u b b l i c a , g r a z i e a l v o t o d e g l i e l e t t o r i e a l l ’ u n i t à d e l l a m a g g i o r a n z a . U n a s t a b i l i t à c h e h a c o n s e n t i t o m o l t i c o n c r e t i r i s u l t a t i p e r i l b e n e d e l l ’ I t a l i a , c o m e l a m a n o v r a a p p e n a a p p r o v a t a c h e t a g l i a l e t a s s e a u m e n t a l e r i s o r s e p e r l a s a n i t à e s o s t i e n e f a m i g l i e e i m p r e s e " . C o s ì i l c a p o g r u p p o a l S e n a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a L u c i o M a l a n s u I n s t a g r a m .