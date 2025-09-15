R o m a , 1 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " A p r o i l g i o r n a l e , l e g g o l e d i c h i a r a z i o n i d i D o n z e l l i e r e s t o s t u p e f a t t o . A c c e n d o l a T v e s e n t o l e p a r o l e d i T a j a n i e r i m a n g o a l l u c i n a t o . A n n i a v o m i t a r e o d i o c o n t r o o g n i t i p o d i m i n o r a n z a , i n v o c a n d o l ’ u s o d e l l e a r m i d a p a r t e d i p r i v a t i c i t t a d i n i , c h i a m a n d o ' s c h i f e z z a ' l e u n i o n i t r a p e r s o n e d e l l o s t e s s o s e s s o , d e f i n e n d o a n o r m a l i l e p e r s o n e L g b t i + , c h i e d e n d o l a r u s p a p e r i r o m , a c c u s a n d o l a s i n i s t r a p e r B i b b i a n o , i n n e g g i a n d o a l l a v i o l e n z a c o n t r o l ’ e x m i n i s t r o F o r n e r o , i n s u l t a n d o p r e s i d e n t i d e l l a R e p u b b l i c a , c h i e d e n d o l ’ a f f o n d a m e n t o d e i b a r c o n i c o n i b a m b i n i s o p r a , d i c h i a r a n d o d i g o d e r e s e a l l e p e r s o n e d e t e n u t e v i e n e t o l t a l ’ a r i a " . L o s c r i v e s u i s o c i a l i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a , R i c c a r d o M a g i , p u b b l i c a n d o s u i s o c i a l t u t t i i d i s c o r s i d i o d i o p r o n u n c i a t i i n q u e s t i a n n i d a g l i e s p o n e n t i d i c e n t r o d e s t r a , d a M e l o n i a S a l v i n i , d a V a n n a c c i a L o r e n z o F o n t a n a . " S o l o a l c u n i e s e m p i o d i u n b e s t i a r i o i n f i n i t o a c u i l a d e s t r a h a a b i t u a t o l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a i t a l i a n a , f a c e n d o c a r n e d a m a c e l l o d e l d i r i t t o e d e l r i s p e t t o u m a n o ” . " E o r a f a n n o l e v i t t i m e d i u n p r e s u n t o c l i m a d ’ o d i o , c h e l o r o s t e s s i h a n n o a l i m e n t a t o e c h i e d o n o a n o i d e l l ’ o p p o s i z i o n e d i a b b a s s a r e i t o n i : p e c c a t o c h e n e s s u n o d i n o i l i a b b i a m a i a l z a t i i t o n i . C h i e s a l t a i f u c i l i , c h i c h i e d e g l i a f f o n d a m e n t i , c h i v u o l e l a c a s t r a z i o n e c h i m i c a e l a p e n a d i m o r t e , c h i i n s u l t a l e m i n o r a n z e p i ù i n d i f e s e i n q u e s t i a n n i è s e m p r e s t a t a l a d e s t r a . S e d a v v e r o c ’ è u n a l l a r m e d e m o c r a t i c o , M e l o n i v e n g a i n p a r l a m e n t o e c i f a c c i a g l i e s e m p i d e l c l i m a d ’ o d i o d e l l a s i n i s t r a . A l t r i m e n t i - c o n c l u d e M a g i - è s o l o b e c e r o v i t t i m i s m o p e r g e t t a r e b e n z i n a s u l f u o c o ” .