R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l t e r m i n e ‘ c o r t i g i a n a ’ u s a t o i e r i d a M a u r i z i o L a n d i n i i n t e l e v i s i o n e , r i f e r i t o a G i o r g i a M e l o n i , s v e l a i l v e r o v o l t o d e i c o s i d d e t t i p r o g r e s s i s t i , i m p e g n a t i p e r l a p a r i t à a l l ’ e s t e r n o m a , d e n t r o d i s é , a n c o r a p r o f o n d a m e n t e l e g a t i a u n a c u l t u r a m a c h i s t a i n c u i i l r u o l o d e l l a d o n n a , p e r f i n o u n p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , è s v i l i t o c o n t e r m i n i c h e n o n e s i t i a m o a d e f i n i r e d i s c r i m i n a t o r i e o f f e n s i v i . E c c o p e r c h é l a s i n i s t r a n o n è m a i r i u s c i t a a e s p r i m e r e u n a d o n n a a c a p o d e l g o v e r n o o a l C o l l e " . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a E l i s a b e t t a L a n c e l l o t t a , c a p o g r u p p o d e l s u o p a r t i t o i n c o m m i s s i o n e d i I n c h i e s t a s u l f e m m i n i c i d i o n o n c h é s u o g n i f o r m a d i v i o l e n z a d i g e n e r e . " E n o n s o n o a b i t u a t i a v e d e r e u n a d o n n a c h e s i e d e a i t a v o l i d e l l e q u e s t i o n i i n t e r n a z i o n a l i p i ù i m p o r t a n t i d e l p i a n e t a , è a s c o l t a t a e h a i n t e r l o c u t o r i , c o m e T r u m p , a p e r t i a l c o n f r o n t o s u o g n i t e m a . C o n i l c e n t r o d e s t r a a l G o v e r n o s i a m o a v a n t i a n c h e s u q u e s t e q u e s t i o n i . I n s i l e n z i o , s e n z a f a r e r u m o r e , s t i a m o s c a r d i n a n d o a n c h e l a c u l t u r a m a s c h i l i s t a d i q u e s t a n a z i o n e " , c o n c l u d e .