R o m a , 3 1 a g o . ( A d n k r o n o s ) - A q u a n t o s i a p p r e n d e i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o , I g n a z i o L a R u s s a , i n c o n t r e r à m a r t e d ì p r o s s i m o i c a p i g r u p p o d e l l e o p p o s i z i o n i , d o p o l a l e t t e r a i n v i a t a g l i p e r s o l l e c i t a r e , a l l a l u c e d e g l i e v e n t i i n t e n z i o n a l i d e l l e u l t i m e s e t t i m a n e , l a c o n v o c a z i o n e d i u n a s e s s i o n e p a r l a m e n t a r e p e r u n c o n f r o n t o c o n l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i e i l m i n i s t r o p e r g l i A f f a r i e u r o p e i . N e l t e s t o i n v i a t o a l l a s e c o n d a c a r i c a d e l l o S t a t o s i l e g g e , t r a l ' a l t r o , c o m e s i a " o p p o r t u n o , p r e s e n t a r s i d a v a n t i a l l e C a m e r e p e r r i f e r i r e a l P a r l a m e n t o c i r c a i c r u c i a l i f a t t i e u r o p e i e d i n t e r n a z i o n a l i c h e s t a n n o t r o v a n d o s v o l g i m e n t o d a v a n t i a g l i o c c h i s g o m e n t i d e l P a e s e " .