R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ C i s i a m o p e r m e s s i d i r i t o c c a r e l a c a r d p u b b l i c a t a d a l l a p r e m i e r q u e s t a m a t t i n a c o n i n u m e r i c h e p a r l a n o d e l l a r e a l t à d e g l i i t a l i a n i ” . L o s i l e g g e i n u n a c a r d p u b b l i c a t a d a I t a l i a V i v a s u I n s t a g r a m , a c o m m e n t o d e l l a s t e s s a i m m a g i n e p u b b l i c a t a s u i s o c i a l d a G i o r g i a M e l o n i m a c o n l ’ a g g i u n t a , i n s o v r a i m p r e s s i o n e , d i a l c u n e s t i m e e c o n o m i c h e . “ M e n t r e M e l o n i p a r l a d i s u c c e s s i , l a q u o t i d i a n i t à r a c c o n t a a l t r o . L a p r e s s i o n e f i s c a l e è s a l i t a a l 4 2 , 8 % ( s t i m a B a n k i t a l i a ) , i l p o t e r e d ’ a c q u i s t o d e g l i s t i p e n d i è s c e s o d e l 7 , 5 % r i s p e t t o a l 2 0 2 1 m e n t r e i l c a r o v i t a p e r l ’ a c q u i s t o d i c i b i e b e v a n d e è a u m e n t a t o d i 3 4 3 e u r o a f a m i g l i a . I p e n s i o n a t i , i n v e c e , p o s s o n o c o n t a r e s o l o s u 4 / 6 e u r o i n p i ù a l m e s e . ‘ A v a n t i ’ , d i c e l e i . P e c c a t o c h e g l i i t a l i a n i s i s e n t a n o s e m p r e p i ù i n d i e t r o ” , c o n c l u d e i l t e s t o .