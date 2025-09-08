R o m a , 8 s e t ( A d n k r o n o s ) - " L a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i " i n t e n d e " c h i a r i r e l e r a g i o n i p e r l e q u a l i n o n s i s i a r e c a t a a d a l c u n o d e g l i e v e n t i a v v e n u t o n e l f i n e s e t t i m a n a d a v e n e r d ì 6 a d o m e n i c a 8 s e t t e m b r e s c o r s o ? I n t e n d e c h i a r i r e s e a b b i a p a r t e c i p a t o o m e n o a e v e n t i i s t i t u z i o n a l i n o n r e s i p u b b l i c i , i n I t a l i a o p p u r e a l l ’ e s t e r o , c o m e h a n n o v e n t i l a t o a l c u n e f o n t i g i o r n a l i s t i c h e , a N e w Y o r k c o n u n v o l o d i s t a t o o i n P u g l i a ? " . L o s c r i v e i n u n a i n t e r r o g a z i o n e p a r l a m e n t a r e a p p e n a d e p o s i t a t a i l s e n a t o r e E n r i c o B o r g h i , v i c e p r e s i d e n t e d i I t a l i a v i v a . " O r g a n i d i s t a m p a r i p o r t a n o c o m e d u r a n t e l o s c o r s o f i n e s e t t i m a n a , l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d e i M i n i s t r i G i o r g i a M e l o n i n o n a b b i a c o m p i u t o a l c u n t i p o d i a p p a r i z i o n e p u b b l i c a , s a l v o l e c o n g r a t u l a z i o n i v i a s o c i a l p e r l a v i t t o r i a d e l m o n d i a l e f e m m i n i l e d i p a l l a v o l o , n o n o s t a n t e v i s i a n o s t a t i d i v e r s i e v e n t i d i a s s o l u t a i m p o r t a n z a p e r i l n o s t r o P a e s e , q u a l i i l F o r u m d i C e r n o b b i o , i l G r a n P r e m i o d i F o r m u l a u n o a M o n z a o v v e r o l a c a m e r a a r d e n t e d e l s i g n o r G i o r g i o A r m a n i . N o n s i p u ò , i n f a t t i , n o n e s p r i m e r e – s p i e g a B o r g h i - u n c e r t o s t u p o r e n e l l ’ o s s e r v a r e c o m e l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d e i M i n i s t r i n o n a b b i a p a r t e c i p a t o a d a l c u n o d e g l i i m p o r t a n t i e v e n t i s u d d e t t i , p e r i q u a l i e r a i n n e g a b i l m e n t e d o v e r o s a l a s u a p r e s e n z a i s t i t u z i o n a l e e d i r a p p r e s e n t a n z a " .