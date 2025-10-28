R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " È i n n e g a b i l e c h e c i s i a n o f e t t e d i p o p o l a z i o n e i n d i f f i c o l t à , q u e s t o c ' è s e m p r e s t a t o . I l p u n t o è r i d u r r e i l n u m e r o d e l l e p e r s o n e c h e s o n o i n s i t u a z i o n i d i d i s a g i o o d i p o v e r t à , e i l g o v e r n o s t a l a v o r a n d o i n q u e s t a d i r e z i o n e . E ' c h i a r o c h e è u n p e r c o r s o l u n g o e d i f f i c i l e , m a n o i l ' a b b i a m o i n t r a p r e s o . D i f a t t i c h i g o v e r n a g o d e d i v a s t o c o n s e n s o e c h i d e s c r i v e u n a c a t a s t r o f e a s s o l u t a n o n m i p a r e c h e n e t r a g g a g i o v a m e n t o " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a M a u r i z i o G a s p a r r i a R e s t a r t s u R a i 3 . " L a G e r m a n i a , c h e è l a l o c o m o t i v a d ' E u r o p a , è i n r e c e s s i o n e . N o i o g g i s t i a m o m e g l i o d e l l a F r a n c i a , d o v e c i s o n o r i v o l t e i n p i a z z a , i l d e f i c i t q u a s i a l 6 % , i l s i s t e m a p r e v i d e n z i a l e c h e s a l t a . I o o g g i n o n v o r r e i c h e l ' I t a l i a s t e s s e a l p o s t o d e l l a F r a n c i a . A u s p i c a r e l a c a t a s t r o f e e d i f f o n d e r e c a t a s t r o f i s m o n o n a i u t e r à l a s i n i s t r a a v i n c e r e l e e l e z i o n i " , c o n c l u d e .