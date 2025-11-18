R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a t t a c c o r i v o l t o d a i v e r t i c i d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o a l d i r e t t o r e M a u r i z i o B e l p i e t r o r a p p r e s e n t a u n f a t t o g r a v e e i n a c c e t t a b i l e , c h e m e r i t a u n a f e r m a r i s p o s t a . T e n t a r e d i s c r e d i t a r e u n g i o r n a l i s t a p e r l e s u e i n c h i e s t e e p e r i l s u o l a v o r o s i g n i f i c a c o l p i r e d i r e t t a m e n t e l a l i b e r t à d i i n f o r m a z i o n e . B e l p i e t r o è u n p r o f e s s i o n i s t a s e r i o , r i g o r o s o e i n d i p e n d e n t e , q u a l i t à s e m p r e p i ù r a r e i n u n p a n o r a m a m e d i a t i c o c h e t r o p p o s p e s s o p r e m i a c h i s i a l l i n e a a l l a n a r r a z i o n e d e l l a s i n i s t r a " . C o s ì i l v i c e c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a a l l a C a m e r a E l i s a b e t t a G a r d i n i . " E v i d e n t e m e n t e , c h i p r e f e r i s c e u n g i o r n a l i s m o c o m p i a c e n t e n o n t o l l e r a c h i s v o l g e c o n a u t o n o m i a e c o r a g g i o i l p r o p r i o m e s t i e r e . I n u n P a e s e d e m o c r a t i c o i l p l u r a l i s m o v a d i f e s o , n o n i n t i m i d i t o . A l d i r e t t o r e M a u r i z i o B e l p i e t r o e s p r i m i a m o l a n o s t r a p i e n a s o l i d a r i e t à e i l n o s t r o s o s t e g n o p e r i l s u o c o s t a n t e i m p e g n o a s e r v i z i o d e l l a v e r i t à e d e i c i t t a d i n i " , c o n c l u d e .